Маск хоче перетворити космічну базу SpaceX в Техасі на місто — Finance.ua
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Маск хоче перетворити космічну базу SpaceX в Техасі на місто

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Фото: Flickr
Фото: Flickr
SpaceX попросила суддю округу Кемерону у штаті Техас (США) офіційно визнати космодром компанії Starbase як місто.
Про це повідомив акціонер компанії Ілон Маск у соцмережі Х.
Маск опублікував, що SpaceX звертається до місцевого судді Тревіньо із проханням провести вибори, щоб визначити, чи має Старбейз — космічна база, звідки компанія здійснює запуски ракет, — можливість отримати статус міста.
«Інкорпорація Старбейза прискорить процеси, необхідні для розбудови інфраструктури, яка зробить цей район місцем проживання світового класу для сотень людей, які вже називають його своїм домом, а також для майбутніх працівників, які прагнуть допомагати будувати майбутнє людства в космосі», — зазначається у петиції.
Водночас Маск вже написав, що штаб-квартира SpaceX тепер офіційно розташована в «місті» Старбейз, штат Техас.
За матеріалами:
Економічна Правда
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