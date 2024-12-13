Маск хоче перетворити космічну базу SpaceX в Техасі на місто — Finance.ua

Маск хоче перетворити космічну базу SpaceX в Техасі на місто Сьогодні 13:56

Фото: Flickr

SpaceX попросила суддю округу Кемерону у штаті Техас (США) офіційно визнати космодром компанії Starbase як місто.

Про це повідомив акціонер компанії Ілон Маск у соцмережі Х.

Маск опублікував, що SpaceX звертається до місцевого судді Тревіньо із проханням провести вибори, щоб визначити, чи має Старбейз — космічна база, звідки компанія здійснює запуски ракет, — можливість отримати статус міста.

«Інкорпорація Старбейза прискорить процеси, необхідні для розбудови інфраструктури, яка зробить цей район місцем проживання світового класу для сотень людей, які вже називають його своїм домом, а також для майбутніх працівників, які прагнуть допомагати будувати майбутнє людства в космосі», — зазначається у петиції.

Водночас Маск вже написав, що штаб-квартира SpaceX тепер офіційно розташована в «місті» Старбейз, штат Техас.

Економічна Правда За матеріалами:

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