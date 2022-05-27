Maserati презентувала спорткар із «розумним» дахом — Finance.ua

Maserati презентувала спорткар із «розумним» дахом

Італійська компанія Maserati поповнила сімейство своїх спорткарів ефектною новинкою — родстером MC20 Cielo. Головна інновація моделі — складаний дах, виготовлений із електрохромного скла.

Про це повідомляє пресслужба виробника. «Cielo» у перекладі з італійської означає «небо». Назва символічна для машини, дах якої ховається в спеціальну нішу за сидіннями за 12 секунд. Проте особливість даху зовсім не в тому, що він швидко складається, а в тому, що його зроблено з особливого електрохромного скла. Завдяки технологіям компанії Webasto, за допомогою одного натискання на кнопку на панелі приладів скло може ставати прозорим або, навпаки, абсолютно непроникним.

Від спорідненого купе МС20 новинка відрізняється конструкцією задньої частини кузова, прикрашеною ефектною панеллю з великою емблемою компанії. Під нею ховається 3-літровий бітурбований двигун V6, який розвиває потужність 630 к.с. і 730 Нм крутного моменту. У парі з ним працює роботизована 8-ступінчаста коробка з двома зчепленнями. Цей тандем дозволяє розганяти родстер, що став важчим на 65 кг, до 100 км/год за 3 секунди. Максимальна швидкість перевищує 320 км/год.

Салон Cielo оброблений шкірою та алькантарою та прикрашений декоративними панелями з вуглепластику. Управління налаштуваннями керуючої електроніки покладені на невеликий циліндричний контролер на трансмісійному тунелі з сенсорною панеллю в центрі. За його допомогою водій може обрати режими роботи системи стабілізації (Wet, GT, Sport, Corsa та ESC Off) та жорсткості підвіски.

Для новинки пропонується тришарове фарбування у ніжно-блакитний відтінок Acquamarina (на фото), легкосплавні диски з оригінальним малюнком у вигляді латинських цифр із золотистим напиленням та інші опції для подальшої персоналізації моделі.

Ціни стануть відомі ближче до початку продажу. Нагадаємо, що за купе просять щонайменше $216995, тому родстер обійдеться приблизно $230 тисяч.

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