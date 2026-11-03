Маршрут до фінансової стійкості вже побудовано. Стартуємо?

Зробіть перший крок — долучайтеся до Всеукраїнського тестування з фінансової грамотності від Національного банку України.

Всього 20 хвилин та 20 питань із ситуаціями, які можуть трапитися з кожним під час користування фінансовими послугами.

Як взяти участь?

Пройти тестування можна онлайн на сайті «Гаразд» до 06 листопада: https://harazd.bank.gov.ua/tests/test/general-test

А ще на учасників, які поділяться результатами в соцмережах і заповнять коротку Google-форму, чекають подарунки від Національного банку України та партнерів. Встигніть перевірити свої знання та взяти участь у розіграші!

Більше про умови читайте за посиланням: https://cutt.ly/wyEutgK9