Mars планує скоротити викиди вуглецю на 50% до 2030 року — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Mars планує скоротити викиди вуглецю на 50% до 2030 року Сьогодні 11:50

Mars планує скоротити викиди вуглецю на 50% до 2030 року

Американський продовольчий гігант Mars заявив про наміри зменшити викиди вуглецю на 25% до 2025 року, а до 2030 — на 50%. Попри зростання обсягів виробництва на 60% з 2015 року, компанія вже сьогодні вдало скоротила загальний рівень викидів CO2 на 15%.

У компанії підкреслюють, що поєднання сталого розвитку та розширення бізнесу неможливе без науково-обгрунтованих цілей та фінансової рентабельності. Зокрема, найближчі три роки Mars інвестуватиме $1 млрд, що дорівнює рекламному бюджету, у сталий розвиток, демонструючи, що екоініціативи для бізнесу є не менш важливими, ніж маркетинг.

Окреслюючи стратегію, керівництво компанії встановило чіткі цілі та зрозумілі способи вимірювання успіху. У розробленому Mars Compass, що визначає сім ключових цілей компанії, дві безпосередньо пов’язані зі сталим розвитком.

Сталий розвиток — це не лише важливий елемент етики та відповідальності, але і стратегічний фактор утримання споживачів, клієнтів та партнерів. Так, за результатами опитування проведеного компанією у семи країнах, 70% споживачів очікують від бізнесу більше ініціатив спрямованих на збереження навколишнього середовища.

«Ми сприймаємо виклики сталого розвитку як ключові елементи бізнес-стратегії, а не як побічні завдання. Бізнес не може залишатися осторонь кліматичних питань, які потребують уваги, не меншої за економічні аспекти, — говорить Енді Фароа, віце-президент із корпоративних зв’язків та сталого розвитку. — З огляду на тенденції та досягнуті результати, ми впевнені у нашій здатності досягти цілей, встановлених до 2030 року».

Fortune За матеріалами:

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