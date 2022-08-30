Марк Цукерберг підтвердив вихід нової гарнітури VR Meta у жовтні — Finance.ua

Марк Цукерберг підтвердив вихід нової гарнітури VR Meta у жовтні Вчора 02:01 — Технології&Авто

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг підтвердив, що наступна гарнітура віртуальної реальності Meta з’явиться у жовтні. Цукерберг розповів про це на подкасті Джо Рогана у Spotify. Пристрій під кодовою назвою Project Cambria, швидше за все, буде запущено під час щорічного заходу компанії Connect.

«У наступного пристрою, який вийде в жовтні, є кілька важливих функцій», — сказав Цукерберг, обговорюючи віртуальну реальність на початку подкасту.

Він описав нові соціальні опції, що будуть доступні завдяки відстеженню погляду та обличчя.

«Буде можливий свого роду візуальний контакт у віртуальній реальності», — сказав Цукерберг. «Обличчя відстежується таким чином, щоб ваш аватар не був нерухомим. Якщо ви посміхаєтеся, хмуритесь, сердитесь, або ваше обличчя приймає будь-який інший вираз, це буде транслюватися в режимі реального часу на ваш аватар».

Ці слова узгоджуються з тим, що було раніше відомо про Project Cambria. За попередньою інформацією, гарнітура матиме дисплей з високою роздільною здатністю, внутрішні датчики для відстеження погляду та занурювати носія у складну наскрізну доповнену реальність. Як повідомив Bloomberg минулого місяця, код, що просочився у мережу, передбачає назву пристрою Meta Quest Pro.

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