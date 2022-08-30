Марк Цукерберг підтвердив вихід нової гарнітури VR Meta у жовтні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Марк Цукерберг підтвердив вихід нової гарнітури VR Meta у жовтні

Технології&Авто
233
Генеральний директор Meta Марк Цукерберг підтвердив, що наступна гарнітура віртуальної реальності Meta з’явиться у жовтні. Цукерберг розповів про це на подкасті Джо Рогана у Spotify. Пристрій під кодовою назвою Project Cambria, швидше за все, буде запущено під час щорічного заходу компанії Connect.
«У наступного пристрою, який вийде в жовтні, є кілька важливих функцій», — сказав Цукерберг, обговорюючи віртуальну реальність на початку подкасту.
Марк Цукерберг підтвердив вихід нової гарнітури VR Meta у жовтні
Він описав нові соціальні опції, що будуть доступні завдяки відстеженню погляду та обличчя.
«Буде можливий свого роду візуальний контакт у віртуальній реальності», — сказав Цукерберг. «Обличчя відстежується таким чином, щоб ваш аватар не був нерухомим. Якщо ви посміхаєтеся, хмуритесь, сердитесь, або ваше обличчя приймає будь-який інший вираз, це буде транслюватися в режимі реального часу на ваш аватар».
Ці слова узгоджуються з тим, що було раніше відомо про Project Cambria. За попередньою інформацією, гарнітура матиме дисплей з високою роздільною здатністю, внутрішні датчики для відстеження погляду та занурювати носія у складну наскрізну доповнену реальність. Як повідомив Bloomberg минулого місяця, код, що просочився у мережу, передбачає назву пристрою Meta Quest Pro.
За матеріалами:
ITC.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.