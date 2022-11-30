Малюська розповів, що відбувається з виконанням закону про олігархів — Finance.ua

Малюська розповів, що відбувається з виконанням закону про олігархів Сьогодні 19:32 — Казна та Політика

Малюська розповів, що відбувається з виконанням закону про олігархів

Імплементацію закону про олігархів стримують два чинники — відсутність висновку Венеціанської комісії щодо нього та війна.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

«Висновку зараз немає і, наскільки я розумію, Венеціанська комісія дивиться на те, як ми регулюємо ситуацію в комплексі, бо, нагадаю, закон про олігархів — це не єдиний інструмент, який має в рукаві влада», — сказав Малюська на організованій Центром економічної стратегії дискусії про активи та інтереси українських олігархів 29 листопада.

Міністр зазначив, що подібного до українського закону не було в жодній іншій країні світу.

Водночас, додав він, Єврокомісія не лише поставила закон про олігархів в умови євроінтеграції, а й порекомендувала Грузії подивитися на практику України.

«Власне, цей закон зараз — це рушниця, яка висить на стіні і незабаром вистрілить», — сказав Малюська.

Як повідомлялося, закон про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну чи політичну вагу у суспільному житті (олігархів), встановлює чотири критерії, відповідно до трьох з яких бізнесмен потрапляє до реєстру олігархів.

Йдеться про:

залученність до політики;

володінні медіа;

володіння значними економічними активами (1 млн прожиткових мінімумів, або близько 2,6 млрд грн, або близько $71 млн);

монопольне становище на ринку.

Закон набрав чинності на початку травня 2022 року.

Секретар РНБО Олексій Данилов перед війною припускав, що цей орган може визначити перших олігархів на засіданні 20−25 травня.

Однак поки що рішенням РНБО від 29 червня 2022 року затверджено лише положення про Реєстр олігархів, яке визначає організаційні засади функціонування системи запобігання їх надмірному впливу та порядок застосування заходів впливу на них.

У липні Данилов повідомив, що під визначені законом ознаки олігархів підпадають близько 86 осіб.

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НВ За матеріалами:

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