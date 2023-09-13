Малим підприємцям пропонують гранти на підприємництво: який розмір та хто може отримати — Finance.ua
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Малим підприємцям пропонують гранти на підприємництво: який розмір та хто може отримати

Особисті фінанси
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Малим підприємцям пропонують гранти на підприємництво: який розмір та хто може отримати
Малим підприємцям пропонують гранти на підприємництво: який розмір та хто може отримати
Helvetas Swiss Intercooperation запустила програму підтримки малого українського бізнесу. На допомогу можуть розраховувати підприємці з двох областей.
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Програма стосується українських підприємців з Харківською та Дніпропетровської областей. Насамперед допомогу можуть отримати ВПО та інші особи, чия підприємницька діяльність постраждала внаслідок війни.
Для участі у відборі потрібно заповнити заявку до 17 вересня 2023 року.

Хто може отримати виплату на бізнес

Розмір грантової допомоги складає 130 тисяч гривень. Зокрема, гроші даватимуть на такі види підприємницької діяльності:
  • будівельні та ремонтні роботи, автосервіс;
  • сфера краси;
  • грумінг і ветеринарні послуги;
  • заклади швидкого харчування;
  • швейна справа, ремонт взуття, виготовлення ключів;
  • креативна сфера.
  • digital-напрями;
  • плодоовочівництво;
  • роздрібна торгівля й торгівля в інтернеті.
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Надані гроші можна буде витратити на придбання матеріалів, обладнання, оплату послуг, ремонт або оренду приміщень. Також грант передбачає можливість витратити кошти на стажування чи перекваліфікацію працівників, а також їхню заробітню плату.
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За матеріалами:
Finance.ua
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