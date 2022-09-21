"Мала приватизація": на другому аукціоні продали спиртзавод за 150 мільйонів — Finance.ua

"Мала приватизація": на другому аукціоні продали спиртзавод за 150 мільйонів Вчора 10:45 — Казна та Політика

Відбувся другий онлайн-аукціон в рамках «малої приватизації».

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Як зазначається, другий з початку широкомасштабного вторгнення приватизаційний онлайн-аукціон вдало завершився продажем майна за ціною майже втричі вище стартової.

За окреме майно Марилівського місця зберігання спирту державного підприємства «Укрспирт» (Тернопільська область) переможець торгів запропонував 150 001 000 грн за стартової ціни 54 324 111 грн.

«Приватизація набирає обертів. До кінця нинішнього року в рамках „малої приватизації“ заплановано до продажу 150 об’єктів, і ми максимально намагатимемося виконати задумане. Отримані кошти посилять бюджет і підуть, зокрема, на потреби Збройних Сил України, — зазначила Перший віцепрем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко. — Наразі ми вирішуємо й стратегічне завдання — зменшення держави в економіці, мінімізацію невластивих функцій управління майном. Окрім того, приватизація дасть поштовх розвитку економіки».

Марилівське місце провадження діяльності та зберігання спирту державного підприємства «Укрспирт» зовсім нещодавно, в 2018 році, було модернізоване.

Профільна діяльність — виробництво спиртів етилового ректифікованого та денатурованого (на даний час тимчасово призупинена).

За право його придбання змагались четверо учасників. Після підписання договору купівлі-продажу новий власник отримає виробничі приміщення та устаткування, зерносклад та транспорт.

Довідка Finance.ua:

19 вересня на перших з початку широкомасштабного вторгнення онлайн-торгах за ціною майже втричі вище стартової було реалізоване окреме майно Кобиловолоцького місця зберігання спирту — за більш ніж 70 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.