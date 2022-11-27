Мальовниче місто в Італії заплатить 30 тисяч євро тим, хто туди переїде (фото) — Finance.ua
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Мальовниче місто в Італії заплатить 30 тисяч євро тим, хто туди переїде (фото)

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Влада мальовничого містечка Презічче в регіоні Апулія (Італія) заплатить до 30 тисяч євро тим, хто зважиться придбати там порожнє житло для постійного проживання.
Мальовниче місто в Італії заплатить 30 тисяч євро тим, хто туди переїде (фото)
Як пише CNN, ці гроші потрібно буде витратити саме на покупку порожнього житла: будинки, виставлені на продаж в рамках цієї пропозиції, коштують від 25 тисяч євро.
Як і інші дешеві об’єкти нерухомості, виставлені на продаж по всій Італії, вони давно занедбані своїми первісними власниками, тому також буде потрібно вкластися в ремонт.
Влада Презічче сподівається, що таке грошове заохочення вдихне нове життя в їхнє спорожніле місто, де з кожним роком новонароджених стає все менше.
«В історичному центрі є багато вільних будинків, побудованих до 1991 року, які ми хотіли б знову побачити живими з новими мешканцями. Шкода бачити, як наші старі райони, повні історії, прекрасної архітектури і мистецтва, повільно порожніють», — пояснив член місцевої ради Альфредо Палезе.
Деталі угоди наразі допрацьовуються, але влада готова запустити програму вже в найближчі тижні.
«Ми будемо пропонувати до 30 тисяч євро людям, які бажають переїхати сюди і купити одне з цих покинутих жител. Загальне фінансування буде розділено на дві частини: частина піде на покупку старого будинку, а частина — на його ремонт, якщо це необхідно», — пояснили в мерії.
Як додатковий бонус, нові мешканці Презічче отримають неймовірне розташування в оточенні природи району Саленто, на п’яті італійського черевичка, неподалік від чистих пляжів і бірюзових вод Санта-Марія-ді-Леука.
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За матеріалами:
УНІАН
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