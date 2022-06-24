Мальдіви будують в океані повноцінне плавуче місто: квартири коштуватимуть від $150 тис. — Finance.ua

Мальдіви будують в океані повноцінне плавуче місто: квартири коштуватимуть від $150 тис. 24.06.2022, 18:30 — Нерухомість

Мальдіви будують в океані повноцінне плавуче місто: квартири коштуватимуть від $150 тис.

Голландська архітектурна компанія Waterstudio поставила перед собою завдання створити плавуче місто, розташоване лише за 10 хвилин їзди від Мале. Спроєктоване Плавуче місто на Мальдівах (Maldives Floating City) є великою сукупністю модульних плавучих платформ у формі мозкового корала.

Проєкт є результатом співпраці між місцевим забудовником Dutch Docklands та урядом Мале. Одна з його цілей — звільнити більше місця для житла на суші. Передбачається, що будівництво плавучого міста запропонує розв’язання проблеми підвищення рівня моря для майбутніх поколінь.

За задумом, місто складатиметься з модульних шестикутних сегментів, з’єднаних із зовнішнім кільцем бар’єрних островів. Нижню частину міста буде прикріплено до стабілізаторів, які утримують його від хвиль, а також захищають будівлі та споруди від течії. Місто буде включати мережу житлових будинків, магазинів і шкіл.

«Це буде пішохідне місто з плавучими вулицями, в якому будуть використовуватися човни для перевезення товарів і людей в межах міста і в столицю Мале», — говорить засновник Waterstudio Коен Олтуїс.

Він додав, що вартість життя у самому місті буде порівнянною з місцевою наземною забудовою на Мальдівах. Згідно з очікуваннями, у 2027 році у 5 тис. будинків проживатиме близько 20 тис. осіб.

Цього місяця місто відкриє свої перші квартири для перегляду. Ціни на нерухомість починаються від $150 тис. за квартиру-студію та до $250 тис. за сімейний будинок. Девелопери очікують, що мешканці почнуть переселятися на острів на початку 2024 року, а будівництво всього міста має бути завершено до 2027 року.

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