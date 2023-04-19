Максимум за три роки. Бізнесу відшкодували майже 46 млрд грн ПДВ із січня — Finance.ua
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Максимум за три роки. Бізнесу відшкодували майже 46 млрд грн ПДВ із січня

Казна та Політика
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Максимум за три роки. Бізнесу відшкодували майже 46 млрд грн ПДВ із січня
Максимум за три роки. Бізнесу відшкодували майже 46 млрд грн ПДВ із січня
З початку року сума відшкодування податку на додану вартість склала 45,5 млрд грн. Це максимальний обсяг за три останні роки.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, прострочення щодо перевірки заявок на відшкодування ПДВ з боку податкової відсутнє.
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«На виконанні у казначействі перебуває 3,9 млрд грн. Це той ПДВ, відшкодування якого затримується в рамках дії п. 55 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України. Термін затримки — 3-4 тижні. Враховуючи вказане, можна вважати, що ситуацію з відшкодуванням ПДВ стабілізовано», — зазначив нардеп.
Нагадаємо, за підсумками 2022 року сплата податку на додану вартість на імпорт скоротилася в 1,5 раза проти 2021 року. А показник відшкодування ПДВ державою впав на чверть — з 91% у 2021 році до 69% у 2022-му. Загалом ПДВ становить майже четверту частину доходів держбюджету.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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