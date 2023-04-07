БЕБ за три місяці виявило «схемного» ПДВ на 374 млн грн — Finance.ua
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БЕБ за три місяці виявило «схемного» ПДВ на 374 млн грн

Кримінал
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БЕБ за три місяці виявило «схемного» ПДВ на 374 млн грн
БЕБ за три місяці виявило «схемного» ПДВ на 374 млн грн
Аналітики БЕБ за три місяці виявили «схемного» ПДВ на 374 млн грн.
Про це повідомляється на сайті БЕБ.
Зазначається, що аалітики БЕБ встановили 103 підприємства з потенційним ризиком незаконного відшкодування податку на додану вартість. Йдеться про ймовірні маніпуляції підприємств з відображенням залишків імпортних товарів та реального походження експортних товарів, робіт чи послуг у податкових деклараціях для відшкодування ПДВ.
Щоб не допустити розтрату державних коштів до Державної податкової служби України БЕБ скерувало рекомендаційні листи про виявлені ризики.
Для збереження бюджетних коштів Податкова служба проводить документальні позапланові перевірки цих суб’єктів господарської діяльності та перевіряє подані декларації.
У результаті вже 8 підприємств самостійно відмовилися від відшкодування ПДВ. Сумарно це 12 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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