Макрон дав дозвіл на будівництво нового атомного авіаносця

Світ
18
Президент Франції Емманюель Макрон офіційно дозволив замінити флагман французького флоту — атомний авіаносець Charles de Gaulle. Новий корабель буде майже вдвічі більшим за нинішній.
Про це повідомив французький суспільний мовник France24.
Макрон оголосив під час візиту до французьких військових в Об’єднаних Арабських Еміратах.
«В епоху хижаків ми маємо бути сильними, щоб нас боялися», — заявив він.
Новий авіаносець також буде атомним. Його водотоннажність становитиме близько 80 000 тонн, довжина — 310 метрів. Для порівняння: нинішній Charles de Gaulle має водотоннажність 42 000 тонн і довжину 261 метр. Екіпаж нового корабля складатиме 2 000 осіб, він зможе нести 30 винищувачів.
Читайте також
Charles de Gaulle — єдиний атомний авіаносець поза ВМС США — увійшов до складу флоту 2001 року після понад десяти років будівництва. Франція почала досліджувати варіанти його заміни 2018 року.
Рішення ухвалили попри бюджетну кризу у Франції. Частина військового керівництва, зокрема генерал Фаб’єн Мандон, критикувала проєкт, вказуючи на інші пріоритетні потреби на тлі загрози війни з Росією в Європі.
France24 пише, що, хоча майбутній корабель буде значно меншим за 11 величезних авіаносців ВМС США, наразі лише Китай та Королівський флот Великої Британії експлуатують авіаносці подібного розміру — і всі вони оснащені звичайними двигунами.
Місце для вашої реклами
Також за темою
Також за темою
