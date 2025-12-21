Інфляція на оренду в Туреччині сягнула 60%
Інфляція у сфері оренди нерухомості та освіти в Туреччині наразі становить близько 60% річних, що значно перевищує загальний показник інфляції в країні.
Про це заявив голова Центрального банку Туреччини Фатіх Карахан, пише Ekonomim.
За словами експерта, хоча влада досягла покращення показників у більшості товарних груп порівняно з травнем, коли інфляція досягла свого піка, сфера послуг залишається «гарячою».
Інфляція у сфері послуг залишається високою. У сегментах оренди нерухомості та освіти вона тримається на рівні близько 60%, тоді як в інших видах послуг динаміка відповідає прогнозам регулятора. Попередні дані вказують на те, що в найближчому майбутньому інфляція у сфері оренди наблизиться до загальної інфляції
— цитує слова Карахана газета Ekonomim.
За офіційними даними Інституту статистики (TUIK), річна інфляція в Туреччині сповільнилася до 31,07% за підсумками листопада (порівняно з 32,87% місяцем раніше).
Незалежна дослідницька група ENAG оцінила річний показник інфляції у листопаді значно вище — у 56,82%.
На тлі цих даних Центральний банк Туреччини на своєму останньому засіданні у грудні вирішив знизити ключову ставку на 0,15 процентного пункту: з 39,5% до 38%.
