Інфляція на оренду в Туреччині сягнула 60% Сьогодні 22:04 — Світ

Інфляція на оренду в Туреччині сягнула 60%

Інфляція у сфері оренди нерухомості та освіти в Туреччині наразі становить близько 60% річних, що значно перевищує загальний показник інфляції в країні.

Про це заявив голова Центрального банку Туреччини Фатіх Карахан, пише Ekonomim.

За словами експерта, хоча влада досягла покращення показників у більшості товарних груп порівняно з травнем, коли інфляція досягла свого піка, сфера послуг залишається «гарячою».

Інфляція у сфері послуг залишається високою. У сегментах оренди нерухомості та освіти вона тримається на рівні близько 60%, тоді як в інших видах послуг динаміка відповідає прогнозам регулятора. Попередні дані вказують на те, що в найближчому майбутньому інфляція у сфері оренди наблизиться до загальної інфляції — цитує слова Карахана газета Ekonomim.

За офіційними даними Інституту статистики (TUIK), річна інфляція в Туреччині сповільнилася до 31,07% за підсумками листопада (порівняно з 32,87% місяцем раніше).

Незалежна дослідницька група ENAG оцінила річний показник інфляції у листопаді значно вище — у 56,82%.

На тлі цих даних Центральний банк Туреччини на своєму останньому засіданні у грудні вирішив знизити ключову ставку на 0,15 процентного пункту: з 39,5% до 38%.

Главком За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.