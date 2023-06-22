МАГАТЕ стверджує, що ставок-охолоджувач ЗАЕС не замінований — Finance.ua
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МАГАТЕ стверджує, що ставок-охолоджувач ЗАЕС не замінований

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) стверджує, що мін на ставку-охолоджувачі ЗАЕС, про наявність яких заявляла українська розвідка, виявлено не було. Водночас МАГАТЕ підтверджує, що станція замінована за периметром та в деяких місцях всередині.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби агентства.
«Під час візиту генерального директора, який влючав ставок-охолоджувач, мін на місці виявлено не було. Однак МАГАТЕ відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра заводу, про що агентство повідомляло раніше, а також у певних місцях усередині, які, як пояснив персонал служби безпеки, встановлені з оборонною метою», — зазначають в МАГАТЕ.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявляє, що, хоча наявність будь-якого вибухового пристрою на станції не відповідає стандартам безпеки, але значного впливу це не має.
«Ми стежимо за цією проблемою з великою увагою», — сказав генеральний директор Гроссі.
За матеріалами:
УНІАН
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