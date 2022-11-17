МАГАТЕ: Через ракетну атаку росіян постраждали дві українські АЕС — Finance.ua
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МАГАТЕ: Через ракетну атаку росіян постраждали дві українські АЕС

Енергетика
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Дві українські атомні електростанції — Хмельницька (ХАЕС) і Рівненська (РАЕС) — постраждали від масованого обстрілу росіян 15 листопада.
Про це повідомив Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.
«Це був дуже тривожний розвиток подій. Це свідчить про потенційні ризики для ядерної безпеки, з якими стикаються всі ядерні об’єкти України під час цієї жахливої війни, а не лише Запорізька атомна електростанція... ситуація з ядерною безпекою та захищеністю в Україні може раптово погіршитися, збільшуючи ризик ядерної аварії!» — сказав він.
МАГАТЕ на основі отриманої від української влади інформації повідомила, що ХАЕС через військові дії (масований ворожий обстріл. — Ред.) втратила повний доступ до електромережі.
Це змусило електростанцію тимчасово перейти на резервне живлення від дизель-генераторів.
У цей період два реактори станції були зупинені, припинивши постачання електроенергії домогосподарствам, заводам та іншим об’єктам.
Електропостачання станції було відновлене більш ніж через 9 годин.
РАЕС через обстріли втратила зв’язок з однією з ліній електропередач напругою 750 кВ.
Внаслідок цього станція знизила потужність, а один з її чотирьох енергоблоків був автоматично відключений.
Відновити постачання електроенергії РАЕС в українську мережу вдалося о 04:00 16 листопада.
За матеріалами:
Економічна Правда
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