Люксембург уже заморозив російські активи на понад 4 мільярди євро — Finance.ua

Люксембург уже заморозив російські активи на понад 4 мільярди євро
Люксембурзькі оператори станом на 7 червня заморозили активи підсанкційних російських фізичних та юридичних осіб на суму майже 4,267 млрд євро.
Про це йдеться у заяві Міністерства фінансів Люксембургу.
Йдеться про банківські рахунки та цінні папери. Загалом до санкційного списку потрапили понад 90 осіб та 1100 компаній з рф.
У березні повідомлялось, що у Люксембурзі заморозили активи рф на 2,5 мільярда євро.
Мінфін росії у березні заявив про те, що було заморожено близько 300 мільярдів доларів золотовалютних резервів Центробанку.
ЄС заморозив активи Центрального банку рф на суму близько 23 мільярдів євро.
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