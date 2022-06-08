Люксембург уже заморозив російські активи на понад 4 мільярди євро — Finance.ua
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Люксембург уже заморозив російські активи на понад 4 мільярди євро

Вчора 15:44
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Люксембурзькі оператори станом на 7 червня заморозили активи підсанкційних російських фізичних та юридичних осіб на суму майже 4,267 млрд євро.
Про це йдеться у заяві Міністерства фінансів Люксембургу.
Йдеться про банківські рахунки та цінні папери. Загалом до санкційного списку потрапили понад 90 осіб та 1100 компаній з рф.
У березні повідомлялось, що у Люксембурзі заморозили активи рф на 2,5 мільярда євро.
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За матеріалами: Економічна Правда
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