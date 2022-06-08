Люксембург уже заморозив російські активи на понад 4 мільярди євро — Finance.ua

Люксембург уже заморозив російські активи на понад 4 мільярди євро

Вчора 15:44

Люксембурзькі оператори станом на 7 червня заморозили активи підсанкційних російських фізичних та юридичних осіб на суму майже 4,267 млрд євро.

Про це йдеться у заяві Міністерства фінансів Люксембургу.

Йдеться про банківські рахунки та цінні папери. Загалом до санкційного списку потрапили понад 90 осіб та 1100 компаній з рф.

У березні повідомлялось, що у Люксембурзі заморозили активи рф на 2,5 мільярда євро.

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Мінфін росії у березні заявив про те, що було заморожено близько 300 мільярдів доларів золотовалютних резервів Центробанку.

ЄС заморозив активи Центрального банку рф на суму близько 23 мільярдів євро.

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