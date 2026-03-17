Місце для вашої реклами

Литва виділяє 10 млн євро у межах програми Ukraine Facility

Представники двох сторін - України та Литви
Литва виділила 10 мільйонів євро добровільного фінансування на користь програми ЄС із фінансової підтримки України — Ukraine Facility.
Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, пише видання ceske noviny.
«Ми підтримували Україну з першого дня повномасштабної агресії росії й надалі будемо підтримувати довгострокове відновлення та стійкість України», — написав Будріс.
Програма Ukraine Facility

1 лютого 2024 року лідери Євросоюзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.
27 лютого Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility. Наступного дня Рада ЄС ухвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро на 2024−27 роки.
Програма Ukraine Facility Європейського союзу передбачає надання Україні 50 мільярдів євро впродовж 2024−27 років. З цієї суми 39 мільярдів євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.
22 травня Україна та Євросоюз підписали рамкову угоду щодо фінансування в межах Ukraine Facility. Документ визначає механізми фінансової співпраці між ЄС та Україною, зокрема, щодо управління та контролю використання коштів, а також спільних заходів для запобігання корупції.
Finance.ua
Місце для вашої реклами
