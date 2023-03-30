Литва приєднається до програми МВФ з фінансування України — Finance.ua

Литва приєднається до програми МВФ з фінансування України Сьогодні 11:13 — Казна та Політика

Литва приєднається до програми МВФ з фінансування України

Литва візьме участь у запланованій Міжнародним валютним фондом програмі фінансування України на 15,6 мільярда доларів США.

Про це повідомляє литовський мовник LRT з посиланням пресреліз Мінфіну країни.

Уряд країни у середу схвалив приєднання Литви до політичної заяви групи країн про надання фінансових гарантій МВФ на підтримку схвалення виконавчою радою МВФ програми Фонду для України.

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«Литва послідовно підтримує Україну в різних міжнародних форматах, включно з фінансовими ініціативами. Фінансові гарантії, які дозволять затвердити широкомасштабну програму МВФ для України вже найближчим часом, є ще одним виявом потужної підтримки західних партнерів, у тому числі Литви», — заявив міністр фінансів Гінтаре Скайсте.

Політичну заяву, яка підтверджує готовність країн продовжувати підтримувати Україну та надавати фінансові гарантії Фонду, робить G7, Іспанія, тоді як кілька інших країн ЄС, включаючи Австрію, Бельгію, Польщу та Нідерланди, ще обмірковують це питання.

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Програма Фонду доповнить інші заходи фінансової підтримки України, які запроваджують ЄС та західні партнери. Програма спрямована на зміцнення макроекономічної та фінансової стабільності України, а також на впровадження довгострокових структурних реформ.

Очікується, що виконавча рада МВФ затвердить 48-місячну програму в п’ятницю.

Як повідомляв Укрінформ, Україна з початку 2023 року отримала майже 5 млрд дол. підтримки від Європейського Союзу та понад 2 млрд дол. від Сполучених Штатів Америки.

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