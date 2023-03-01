Литва передала Україні потужний автотрансформатор — Finance.ua

Литва передала Україні потужний автотрансформатор Сьогодні 20:24 — Енергетика

Україна отримала від Литви потужний силовий автотрансформатор, який буде встановлено на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії. Трансформатор отриманий у рамках допомоги у відбудові енергосистеми України.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

За даними пресслужби, агрегат трансформує напругу з магістрального до розподільного рівня і може забезпечити живленням до 200 тисяч домогосподарств.

Україна надіслала запит, а міністр енергетики Литви Дайнюсос Крейвіс оперативно відреагував на нього, після чого Литва передала потрібне обладнання.

«Транспортування цього автотрансформатора до України стало найбільшою логістичною операцією, яка коли-небудь координувалася Механізмом цивільного захисту ЄС», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, НБУ підготував два сценарії наслідків ракетних обстрілів для інфраструктури України. І базовий, і песимістичний сценарії припускають дефіцит електроенергії ще тривалий час.

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