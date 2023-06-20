Литовська митниця посилює правила провезення товарів із Литви через рф і білорусь — Finance.ua

Литовська митниця посилює правила провезення товарів із Литви через рф і білорусь Сьогодні 20:21 — Світ

Литовська митниця посилює правила провезення товарів із Литви через рф і білорусь

Вантажовідправники, які перевозять деякі товари з Литви транзитом через росію або білорусь, повинні будуть надавати декларацію виробника.

Про це повідомила литовська митниця.

Перелік, затверджений Митним департаментом Литви, містить кілька десятків товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у «військових цілях або для збільшення потужностей російської промисловості».

У декларації виробник повинен буде підтвердити, що знає продавця і покупця свого товару в третій країні, а також те, що їх перевозитимуть транзитом через білорусь або росію, що їх не перепродаватимуть у цих країнах, і хто їхній кінцевий споживач у третій країні.

Декларації виробника знадобляться з 3 липня під час декларування товарів на експорт і реекспорт, а з 17 липня — і на митницях, що діють у пунктах прикордонного контролю.

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З 5 червня Митний департамент застосовує суворіші перевірки для запобігання можливому обходу санкцій і ввезенню підсанкційних товарів до росії.

Міністерство економіки та інновацій Литви пропонує уряду країни тимчасово — на один рік — заборонити перевезення суходолом товарів подвійного призначення через Литву і з Литви, які можуть бути використані у війні проти України. Пропонується обмежити перевезення продукції 65 товарних кодів, але цей список може змінюватися.

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