Лише три японські компанії повністю вийшли з російського ринку — Finance.ua

Лише три японські компанії повністю вийшли з російського ринку Вчора 06:47 — Фондовий ринок

Лише три японські компанії повністю вийшли з російського ринку

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Японія запровадила санкції разом зі США та ЄС. Однак за сім місяців війни лише три компанії повністю залишило ринок росії, інші лише призупинили свою діяльність або оголосили про вихід найближчим часом.

Про це свідчать дані KSE Institute

Нині повністю покинули ринок росії з продажем своїх часток лише NTT DATA, Mitsubishi Logisnext і Furuno. Зі 156 компаній в базі KSE 51% японських компаній все ще залишаються в росії, 17% чекають, дещо обмежуючи свою діяльність, та ще 30% вже анонсували про свій вихід.

Для порівняння, 27% американських компаній повністю вийшли з росії, а також 33% канадських і 46% британських компаній. Але підкреслимо, що такі великі японські компанії як Uniqlo, Nintendo, Hitachi, Mitsubishi Electric, Japan Tobacco і Toridoll Holdings об’єдналися аби призупинити власний бізнес в росії.

За даними, зібраними KSE Institute, у 2021 році 156 японських компаній:

забезпечили роботою щонайменше 37,8 тисячі людей;

отримали 19,5 мільярдів доларів річного доходу;

мали 7,3 мільярда доларів капіталу;

8,9 мільярда доларів активів.

Компанії, що працюють/працювали в росії, Таблиця: KSE Institute

За даними Міністерства фінансів Японії, японський експорт в росію у липні 2022 року зріс до 54 495 мільйонів єн у порівнянні 40 751 мільйон єн у серпні 2021 році, передає Trading Economics. Однак у серпні зріс на 31% через зростання світових цін на енергоносії.

Імпорт російського скрапленого природного газу в Японію зріс на 211% порівняно з серпнем 2021 року та на 386% у грошовому еквіваленті відповідно. Тому, на думку KSE, Японія навряд чи припинить купувати російські енергоносії через свою залежність від імпортної енергії, стрімкого зростання цін на енергоносії та конкурентоспроможної ціни на російську енергію.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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