Лише по трьох підакцизних товарах бюджет недоотримав $1 мільярд – Гетманцев — Finance.ua

Лише по трьох підакцизних товарах бюджет недоотримав $1 мільярд – Гетманцев Сьогодні 11:14

На сьогодні втрати надходжень до бюджету від трьох підакцизних товарів — спирт, пальне та тютюн — оцінюються щонайменше в 1 млрд доларів.

Про це в Телеграмі повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.

«Загалом втрати надходжень від трьох підакцизних товарів оцінюю щонайменше в один мільярд доларів. Вирішення проблеми бачимо в об’єднанні зусиль і відповідальності всіх правоохоронних органів із визначенням чітких строків», — зазначив він.

Гетманцев наголосив, що ситуація на ринку підакцизних товарів складна: продовжують роботу організовані злочинні групи, збільшився об’єм нелегального спирту, деякі виробники контролюються росіянами, податкове навантаження різних суб’єктів відрізняється у кілька разів.

«Не даємо оцінки роботі правоохоронних органів. Там поки що всі нові люди, але точно дамо, якщо заходи з рішення не будуть реалізовані своєчасно», — додав очільник комітету.

Як повідомлялось, за січень — квітень державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 252,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд — у сумі 310,3 млрд грн, проти запланованого розписом загального фонду на січень — квітень 2023 року дефіциту 560,1 млрд гривень.

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Укрінформ За матеріалами:

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