Лише бажання продавців: у НБУ пояснили зависокі ціни на нерухомість в Україні — Finance.ua
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Лише бажання продавців: у НБУ пояснили зависокі ціни на нерухомість в Україні

Нерухомість
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Лише бажання продавців: у НБУ пояснили зависокі ціни на нерухомість в Україні
Лише бажання продавців: у НБУ пояснили зависокі ціни на нерухомість в Україні
Ситуація на ринку нерухомості в Україні залишається складною через війну. Реальні ціни суттєво відрізняються від заявлених продавцями житла.
Про це заявила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова, повідомляється в презентації «Звіту про фінансову стабільність» НБУ, яка транслювалася на Youtube.

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Як зазначила Дадашова, ринок «досі перебуває в дисбалансі, і відновлення попиту дуже кволе». Протягом 2022 року обсяги угод на ринку нерухомості складали близько третини довоєнних показників. І попри несуттєве зростання в останні квартали 2022 року, немає свідчень, що попит відновлюється.
«За нашими оцінками попит на нерухомість залишатиметься пригніченим, тому що впали доходи населення, тому що залишається висока невизначеність і високі безпекові ризики», — сказала вона.

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Дадашова також відзначила розбалансованість цін на нерухомість і вартість оренди. НБУ вимірює індекс співвідношення цін на нерухомість та оренди, щоб зрозуміти, чи є баланс, який вимірюється довгостроковим середнім цього показника. Зараз ціни на купівлю житла значно вище вартості оренди, ніж довгострокова середня.
Лише бажання продавців: у НБУ пояснили зависокі ціни на нерухомість в Україні
«Це відображає той факт, що заявлені ціни на нерухомість скоріше відображають очікування продавців, ніж реальний баланс на ринку. І за таких умов ринку знадобиться певний час для того, щоб пристосуватися, і для того, щоб баланс попиту і пропозиції відновився», — сказала представник НБУ.
Лише бажання продавців: у НБУ пояснили зависокі ціни на нерухомість в Україні
Як зазначається у «Звіті про фінансову стабільність» НБУ, на вторинному ринку житло переважно продається зі знижками: на поступки йдуть продавці. За даними інформаційного порталу про нерухомість Rieltor, станом на травень ціни на житло в оголошеннях, за якими квартири було продано, були на чверть нижче, ніж середні за всіма оголошеннями.

Довідка Finance.ua:

  • за даними dim. ria, за вторинному ринку житла у травні спостерігалась певна тенденція до зростання вартості;
  • найвища середня ціна однокімнатної квартири, як і зазвичай, фіксується у столиці - 86 513 доларів США. Це на 2% більше ніж у квітні, та на 8% більше ніж у лютому минулого року;
  • на Львівщині однокімнатну квартиру в середньому можна придбати за 59 012 доларів США, що на 3% більше за квітень та на 7% більше за лютий 2022 року;
  • Найдешевші однокімнатні квартири можна знайти в Сумській області — $22 087, Кіровоградській — $23 393 та Запорізькій — $23 662.
За матеріалами:
РБК-Україна
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