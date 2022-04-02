Лише 22% компаній зберегли зарплати працівників на рівні довоєнних часів (опитування) — Finance.ua

Лише 22% компаній зберегли зарплати працівників на рівні довоєнних часів (опитування)

Вчора 09:01 — Особисті фінанси

Незважаючи на війну в Україні, вагома частина компаній продовжує працювати. Як показало опитування grc.ua , 40,2% компаній зберегли діяльність від початку воєнних дій, ще 8,8% ведуть комерційну діяльність частково в залежності від регіону.

Поява нових вакансій у березні показує те, що після зупинки діяльності бізнес різного розміру та галузей пройшов процес адаптації до нових умов та відновлює роботу. Проте не варто сприймати це як повноцінне пожвавлення ринку праці.

Як переживає війну бізнес? Ці категорії постраждали від воєнної кризи найбільше. Майже половину з тих, хто повністю припинив свою роботу, складають представники цієї категорії бізнесу — компанії до 10 осіб (28,5%) та компанії з кількістю працівників від 10 до 50 осіб (17,8%).

А ось великий бізнес (компанії більше 500 осіб) складає значну частку тих, хто працює в повному обсязі попри війну в Україні (35%), та працює частково в залежності від регіону (31,8%).

Як підтримують працівників?

Компанії, навіть у скрутні часи війни, намагаються підтримувати своїх співробітників:

найбільш поширеною тенденцією є релокейт сімей співробітників у безпечні регіони України. Про такий вид підтримки повідомили 14,8% опитаних компаній;

сімей співробітників у безпечні регіони України. Про такий вид підтримки повідомили 14,8% опитаних компаній; 20% компаній виплатили одноразову фінансову допомогу до заробітної плати;

до заробітної плати; 14% виплатили всю заробітну плату, незважаючи на відсутність роботи;

12,3% релокували сім’ї співробітників у інші країни.

До слова, серед тих компаній, які допомагали релокуватися сім’ям своїх співробітників, найбільше обрали Польшу, Румунію та Чехію. Ще частина компаній сприяла перевезенню родин своїх співробітників у Німеччину, Францію, Туреччину та Болгарію. І зовсім незначна частка з тих компаній, хто відповів, що відбулось перевезення сімей співробітників, зазначили Канаду, Голландію, Іспанію та Словаччину.

Звільнення і скорочення. Проте є значна частка тих компаній, які залишили своїх співробітників на призволяще та не запропонували жодної підтримки та допомоги (30%). Ще 1% опитаних зазначили, що відбулися найнегативніші наслідки війни, — відправили співробітників у відпустку за власний рахунок, скоротили заробітну плату або взагалі звільнили співробітників.

Що відбувається із зарплатами українців під час війни?

Кризи на ринку праці позначаються перш за все на зарплатах працівників. Наприклад, у 2014 році, у рік військової ескалації рф на Донеччині та Луганщині, 14% компаній на всій території України скоротили щомісячні виплати своїм співробітникам, а майже третина компаній (28%) намагалася утримувати зарплату у гривні у той час, коли відбулася девальвація та знецінення національної валюти. У кризовий пандемічний рік 35,2% компаній озвучували готовність зменшувати розмір зарплати.

Цьогорічна криза на ринку праці, спричинена війною рф проти України, найсильніше позначилася на зарплатах українців. Лише 22% компаній зберегли розмір зарплати довоєнних часів та ще й надали додаткову матеріальну допомогу. Інші опитані компанії або скоротили заробітні плати, або вдалися до інших непопулярних заходів.

Підтримка армії. Не лишається український бізнес осторонь від підтримки Збройним Силам України та волонтерському руху. Майже кожна четверта опитана компанія (23,2%) виділила кошти на ЗСУ. 32% компаній підтримує волонтерські ініціативи в країні. Ще 17% компаній організовують збір коштів та гуманітарної допомог.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.