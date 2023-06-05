Лише 20 компаній сприяють прибутковості S&P 500 у 2023 році — Finance.ua

Лише 20 компаній сприяють прибутковості S&P 500 у 2023 році Сьогодні 20:06 — Фондовий ринок

Лише 20 компаній сприяють прибутковості S&P 500 у 2023 році

Лише 20 компаній — переважно пов’язаних зі штучним інтелектом — підтримують індекс S&P 500 і витягують його до зростання +8,3%. Як повідомляє Visual Capitalist, без ажіотажу навколо штучного інтелекту індекс S&P 500 опустився до показників -1,4% станом на 17 травня 2023 року.

Акції технологічних компаній, дотичних до розвитку штучного інтелекту різко зросли, оскільки ChatGPT став надпопулярним у 2023 році. Таким чином, лише 20 компаній — переважно пов’язані зі штучним інтелектом — підтримують індекс S&P 500 і виводять його на позитивну територію. А це сигналізує про зростання ризиковості на ринку.

Наведена графіка від Трумена Ду показує, які акції складають переважну більшість доходів S&P 500 на тлі ейфорії на ринку штучного інтелекту:

Microsoft інвестувала $10 млрд в OpenAI, що розробила ChatGPT. Компанія також інтегрувала генеративний штучний інтелект у свою пошукову систему Bing. Ця велика мовна модель розроблена спеціально для пришвидшення можливостей пошуку, створення тексту та виконання інших автоматизацій.

Також цікава NVIDIA, який є найдорожчим виробником мікросхем в Америці. Вона продає мікросхеми A100 вартістю $10 000, які дозволяють запускати моделі машинного навчання. Завдяки буму штучного інтелекту, компанія нещодавно потрапила в елітний клуб компаній, чия капіталізація перевищила $1 трлн.

Попри те, що Apple є найдорожчою компанією у світі та ключовим рушієм прибутку, Apple виділяється серед технологічних гігантів, не анонсувавши (наразі) жодних великих проектів у сфері ШІ.

Ситуація на ринку така, що відповідно до аналізу Societe Generale, видалення з S&P 500 акцій компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, знизило б результати індексу приблизно на 10% цього року. Це означає, що замість зростання +8,3% ми б отримали падіння на -1,4%.

Чим небезпечна така ситуація на ринку?

Ця форма різкого розходження різниці між числом акцій, що ростуть і падають, відома як ширина ринку і часто сигналізує про підвищення ризиків. Коли багато компаній отримують позитивні прибутки, це менш ризиковано, ніж невелика жменька, що отримує більшість прибутків.

Сьогодні широта ринку дуже вузька, і ці компанії складають понад 29% ринкової капіталізації всього індексу. Наскільки довго фірми, пов’язані зі штучним інтелектом, зможуть маскувати ширші показники S&P 500, ще належить з’ясувати. Проте зростання ринкового тиску, від вищих процентних ставок та банківської невизначеності, може створити додаткові проблеми.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.