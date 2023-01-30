LVMH збільшив чистий прибуток у 2022 році — Finance.ua

LVMH збільшив чистий прибуток у 2022 році Сьогодні 05:26 — Фондовий ринок

LVMH збільшив чистий прибуток у 2022 році

Найбільший світовий виробник люксових товарів LVMH збільшив чистий прибуток у 2022 році на 17%, виручку — на 23% завдяки сильним показникам брендів Louis Vuitton і Dior.

Згідно з пресрелізом компанії, річний чистий прибуток склав 14 млрд євро порівняно з 12 млрд євро роком раніше.

Прибуток від операцій, що продовжуються, зріс на 23% — до 21 млрд євро.

Виторг LVMH торік досягнув 79,1 млрд євро, збільшившись з 64,2 млрд євро роком раніше.

Істотне зростання попиту було відзначено в Європі, США та Японії, зокрема завдяки відновленню міжнародного туризму. В Азії продажі компанії були стабільними, оскільки в Китаї протягом основної частини минулого року діяли карантинні обмеження.

Органічне зростання виручки (без урахування зміни курсів валют і купівлі/продажу бізнесу) становило 17%, причому у всіх бізнес-сегментах він перевищив 10%.

Виручка LVMH у сегменті модного одягу та виробів зі шкіри у 2022 році збільшилася на 25%, до 38,65 млрд євро. Органічне зростання становило 20%. Дохід мережевих роздрібних магазинів (Sephora, DFS та Le Bon Marche) підвищився на 26%, склавши 14,85 млрд євро (органічне зростання — 17%).

Продаж годинників і прикрас збільшився на 18% (+12% в органічному вираженні) і становить 10,58 млрд євро. Виручка в сегменті парфумерії та косметики підвищилася на 17%, склавши 7,7 млрд євро (органічне зростання — 10%). Реалізація алкогольних напоїв збільшилася на 19%, склавши 7,1 млрд євро (органічний підйом — 11%).

Компанія підвищила розмір річних дивідендів на 20% до 12 євро на акцію. Папери LVMH подорожчали на 15,5% за останні 12 місяців.

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