LVMH торік збільшив чистий прибуток до рекордних 15,2 мільярдів євро — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

LVMH торік збільшив чистий прибуток до рекордних 15,2 мільярдів євро

Фондовий ринок
59
LVMH торік збільшив чистий прибуток до рекордних 15,2 мільярдів євро
LVMH торік збільшив чистий прибуток до рекордних 15,2 мільярдів євро
Провідний світовий виробник лакшері-товарів LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) прозвітував про зростання чистого прибутку у 2023 році на 8%, до рекордних 15,2 млрд євро.
Про це йдеться у фінансовому звіті конгломерату.
LVMH торік отримала 86,2 млрд євро доходу — це на 13% більше порівняно з 2022-м.
«Усі бізнес-групи концерну повідомили про значне органічне зростання доходів, за винятком підрозділу вин та спиртних напоїв, який зіткнувся з високою базою порівняння та високим рівнем запасів. Регіони Європа, Японія та решта Азії досягли двозначного органічного зростання», — додали в LVMH.
Читайте також
Зазначається, що реалізація алкогольних напоїв компанії впала на 7% - до 6,6 млрд євро.
А дохід концерну у сегменті модного одягу і виробів зі шкіри зріс на 9%, до 42,17 млрд євро.
У LVMH додали, що мають великі надії на 2024 року завдяки партнерству з літніми Олімпійськими та Паралімпійськими іграми 2024 року, котрі пройдуть в Парижі.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.