LVMH торік збільшив чистий прибуток до рекордних 15,2 мільярдів євро — Finance.ua

LVMH торік збільшив чистий прибуток до рекордних 15,2 мільярдів євро Сьогодні 07:47 — Фондовий ринок

LVMH торік збільшив чистий прибуток до рекордних 15,2 мільярдів євро

Провідний світовий виробник лакшері-товарів LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) прозвітував про зростання чистого прибутку у 2023 році на 8%, до рекордних 15,2 млрд євро.

Про це йдеться у фінансовому звіті конгломерату.

LVMH торік отримала 86,2 млрд євро доходу — це на 13% більше порівняно з 2022-м.

«Усі бізнес-групи концерну повідомили про значне органічне зростання доходів, за винятком підрозділу вин та спиртних напоїв, який зіткнувся з високою базою порівняння та високим рівнем запасів. Регіони Європа, Японія та решта Азії досягли двозначного органічного зростання», — додали в LVMH.

Зазначається, що реалізація алкогольних напоїв компанії впала на 7% - до 6,6 млрд євро.

А дохід концерну у сегменті модного одягу і виробів зі шкіри зріс на 9%, до 42,17 млрд євро.

У LVMH додали, що мають великі надії на 2024 року завдяки партнерству з літніми Олімпійськими та Паралімпійськими іграми 2024 року, котрі пройдуть в Парижі.

Економічна Правда За матеріалами:

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