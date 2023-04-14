Статки голови LVMH Арно за день стрибнули на $12 мільярдів: причина — Finance.ua

Статки голови LVMH Арно за день стрибнули на $12 мільярдів: причина Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Статки Бернара Арно підскочили за день на 12 млрд дол після того, як компанія LVMH прозвітувала про різке зростання продажів у минулому кварталі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власний Індекс мільярдерів.

Статки Арно у четвер зросли на 12 мільярдів доларів до майже 210 мільярдів доларів, що є рекордним показником і другим найбільшим одноденним зростанням за всю історію.

Статки Маска становлять 180 мільярдів доларів після того, як він заробив 3,8 мільярда доларів. Так, Бернар Арно цементує свою позицію як найзаможнішої людини світу після того, як декілька разів витісняв з першого місця мільярдера Ілона Маска.

Зростання статків Арно сталося після того, як інвестори зраділи квартальним продажам, опублікованим виробником сумок Louis Vuitton, шампанського Moet & Chandon і суконь Christian Dior. Акції LVMH зросли на 5,7% до рекордного рівня, що вивело її в топ-10 світових компаній з ринковою капіталізацією 444 мільярди євро.

На початку квітня Арно, родина якого володіє 48% капіталу LVMH, приєднався до Маска і засновника Amazon Джеффа Безоса. Вони — єдині особами, чиї статки перевищили 200 мільярдів доларів. Арно став першою людиною за межами США, якій вдалося цього досягти.

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Економічна Правда За матеріалами:

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