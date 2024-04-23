Лукашенко наказав своєму міністру шукати в Білорусі нафту — Finance.ua

Лукашенко наказав своєму міністру шукати в Білорусі нафту Сьогодні 18:00

Лукашенко наказав своєму міністру шукати в Білорусі нафту

Самопроголошений президент Білоррусі Олександр Лукашенко дав доручення новопризначеному міністрові природних ресурсів та охорони довкілля країни Сергієві Масляку шукати в країні нафту.

Про це пише державне білоруське інформагентство БелТА

«Що стосується Міністерства природних ресурсів та охорони навколишнього середовища, ми нещодавно провели серйозну нараду в цьому плані. Скажу прямо: треба копати і шукати. Крім цього, треба, щоб ти змусив усіх у цьому напрямку працювати.

Я не вірю, що в наших надрах немає того, що нам потрібно. От якщо хоч якоюсь мірою вирішиш це завдання — це пам’ятник можна ставити в будь-якому місці", — сказав Лукашенко Масляку.

За словами диктатора, у Білорусі більш-менш розвідали родовища мінеральних ресурсів. «Але я не вірю, що у нас немає великих обсягів нафти», — зазначив Лукашенко.

Він додав, що в галузі розвідки та видобутку нафти в Білорусі нині працює лише одна компанія, і це недобре.

«Не ми вигадали — конкуренція має бути», — резюмував білоруський диктатор.

Економічна Правда За матеріалами:

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