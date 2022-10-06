Лондонська біржа металів заблокувала нові поставки міді й цинку від російського гіганта — Finance.ua

Лондонська біржа металів заблокувала нові поставки міді й цинку від російського гіганта Вчора 11:44 — Фондовий ринок

Лондонська біржа металів (LME) обмежить нові поставки міді та цинку від російської Уральської гірничо-металургійної компанії (УГМК) і Челябінського цинкового заводу, що належить їй.

Про це йдеься у повідомленні біржі.

УГМК — перший у рф виробник міді.

В LME пояснили, що обмеження пов’язані із санкціями, які 26 вересня запровадила Велика Британія проти російського мільярдера, екс-президента УГМК Іскандера Махмудова.

Біржа заявила, що запроваджує обмежувальні заходи, оскільки британський уряд розглядає Махмудова як власника чи контролюючого акціонера УГМК (їй належить Челябінський цинковий завод). УГМК у березні 2022 року заявила, що Махмудов більше не є контролюючим бенефіціаром і залишив раду директорів, але не повідомила подальших подробиць.

Згідно з роз’ясненням біржі, метал із УГМК або її Челябінського цинкового заводу з 6 жовтня може поставлятися на склади LME лише в тому випадку, якщо власник зможе довести біржі, що його продали до запровадження санкцій проти Махмудова.

Мідь УГМК, яка зареєстрована у системі складів LME, не підпадає під санкції, а на складах LME немає цинку, виробленого Челябінським заводом, йдеться у повідомленні біржі.

Прес-служба УГМК не одразу відповіла на запит Bloomberg про коментарі, відправлений у неробочий час, повідомило агентство.

За даними Bloomberg, запроваджені LME обмеження — найзначніші для російських поставок на світовий ринок металів. Метали, включаючи мідь, цинк та алюміній, досі не потрапили під санкції США чи Європи, але в галузі посилюються дебати про те, чи LME має самостійно блокувати нові поставки російської сировини.

Велика Британія 26 вересня оголосила про персональні санкції проти кількох російських мільярдерів, зокрема Іскандера Махмудова. Йому заборонили в’їзд до Британії, а його активи в країні мають бути заморожені.

На мільярдера також поширюються транспортні санкції: яхтам, судам та літакам, якими бізнесмен володіє, управляює, які контролює чи фрахтує, заборонено входити до портів, літати у повітряному просторі та сідати в аеропортах Британії.

Махмудов займає 19-е місце в рейтингу найбагатших бізнесменів росії 2021 року за версією Forbes і 31-е в рейтингу 2022 року. Його статки в рейтингу 2022 року оцінюються в $3,6 млрд.

Економічна Правда За матеріалами:

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