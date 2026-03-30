Лондон. Ці 2 кілометри генерують такий самий ВВП, як в України | «Економічні мандри з Олександром Бондаренком»

2 квадратних кілометри у Лондоні генерують таке ж ВВП, як в Україні
На YouTube-каналі Finance.ua вийшов новий випуск із серії економічних подорожей, присвячений одному з ключових фінансових центрів світу — Лондону.
Спеціально для Finance.ua керівний партнер Bureau of Investment Programs та платформи GreenInvest, економіст, член Європейської Економічної Асоціації (EEA), Королівського Економічного Товариства Великобританії (RES) Олександр Бондаренко досліджує Лондон як складну економічну систему.

Серед цікавих фактів, про які розказав Бондаренко:

  • 40% населення, яке на сьогоднішній момент проживає в Лондоні, не народилися у Великобританії. Це місто і країна мігрантів;
  • середня зарплата в Лондоні — 45−50 000 фунтів до сплати податків;
  • оренда однокімнатної квартири в середньому коштує в Лондоні 1800 фунтів. Двокімнатна буде коштувати понад 2000 фунтів;
  • фінансова система Британії на сьогоднішній момент складає близько 250 банків. Фінансовий район Лондон Сіті сам по собі генерує приблизно 110 млрд євро ВВП щорічно. Цей район генерує майже стільки ж ВВП, скільки вся країна Україна за рік;
  • у Лондоні більше ніж 500 стартапів, стартапхабів, акселераторів, які допомагають залучати капітал.
Окремий блок присвячено інвестиціям, структурі фінансового ринку Великобританії та факторам, які забезпечили Лондону статус одного з найпотужніших економічних центрів світу.
Як насправді працює економіка Лондона — дивіться на YouTube-каналі Finance.ua:
