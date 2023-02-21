Логістичний гігант Maersk продав свої об'єкти в росії — Finance.ua

Логістичний гігант Maersk продав свої об'єкти в росії Сьогодні 02:39 — Фондовий ринок

Логістичний гігант Maersk продав свої об'єкти в росії

Данська логістична компанія A.P. Moller-Maersk (Maersk) уклала угоду про продаж своїх логістичних об’єктів у санкт-петербурзі та новоросійську компанії IG Finance Development Limited.

Про це сказано в пресрелізі компанії.

«Продаж Maersk цих двох об’єктів є наслідком рішення компанії припинити діяльність у росії, прийнятого в березні 2022 року. Ми раді, що знайшли нового власника наших двох логістичних об’єктів у росії і, таким чином, виконали наше рішення про продаж усіх наших активів у цій країні», — йдеться у заяві компанії.

Зазначається, що угода з IG Finance Development Limited закрита та набула чинності з 17 лютого. Вона отримала необхідні регуляторні дозволи в ЄС та росії. Після придбання об’єктів, IG Finance Development Limited уклала угоду з компанією «Ароса», великим імпортером продуктів харчування в росії, на управління об’єктами в санкт-петербурзі та новоросійську, йдеться у пресрелізі.

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Укрінформ За матеріалами:

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