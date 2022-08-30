Logitech йде з російського ринку та звільняє всіх співробітників — Finance.ua

Logitech йде з російського ринку та звільняє всіх співробітників Вчора 00:40 — Фондовий ринок

Logitech йде з російського ринку та звільняє всіх співробітників

Відомий виробник комп’ютерних клавіатур і мишей Logіtech йде з російського ринку. Усіх співробітників буде звільнено.

Про це повідомляє Cnews

Джерела повідомляють, що останній день працівники російського представництва відпрацюють 31 серпня.

Зазначимо, що швейцарська компанія Logitech виробляє не тільки клавіатури та миші, а й колонки, геймпади, джойстики, а також обладнання для геймерів.

Як відомо, компанія призупинила постачання своєї продукції до росії у квітні цього року через російську агресію в Україні.

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