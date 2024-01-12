Ліван підтвердив купівлю 30 тис. т української пшениці у грудні — Finance.ua
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Ліван підтвердив купівлю 30 тис. т української пшениці у грудні

Казна та Політика
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Ліван підтвердив купівлю 30 тис. т української пшениці у грудні
Ліван підтвердив купівлю 30 тис. т української пшениці у грудні
Міністерство економіки та торгівлі Лівану підтвердило купівлю 30 тис. т української борошномельної пшениці, про яку було оголошено у грудні 2023 р. Про це повідомляють європейські трейдери.
Пшениця із вмістом протеїну 11,5% була законтрактована за ціною $253,5 за тонну на базисі CIF Бейрут. Фінансування було надано Світовим банком.
Наступний тендер із закупівлі 60 тис. т борошномельної пшениці з негайним постачанням відбудеться 16 січня.
За матеріалами:
ukragroconsult
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