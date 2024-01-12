Ліван підтвердив купівлю 30 тис. т української пшениці у грудні — Finance.ua

Ліван підтвердив купівлю 30 тис. т української пшениці у грудні Сьогодні 05:32 — Казна та Політика

Ліван підтвердив купівлю 30 тис. т української пшениці у грудні

Міністерство економіки та торгівлі Лівану підтвердило купівлю 30 тис. т української борошномельної пшениці, про яку було оголошено у грудні 2023 р. Про це повідомляють європейські трейдери.

Пшениця із вмістом протеїну 11,5% була законтрактована за ціною $253,5 за тонну на базисі CIF Бейрут. Фінансування було надано Світовим банком.

Наступний тендер із закупівлі 60 тис. т борошномельної пшениці з негайним постачанням відбудеться 16 січня.

ukragroconsult За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.