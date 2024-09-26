Ліміти на зняття готівки: чи можна отримати 1000 доларів за раз — Finance.ua

Ліміти на зняття готівки: чи можна отримати 1000 доларів за раз Сьогодні 17:00 — Валюта

Ліміти на зняття готівки: чи можна отримати 1000 доларів за раз

В Україні за день максимум можна зняти 100 тисяч гривень. Водночас в іноземній валюті українці можуть отримати не більше 100 тисяч гривень в еквіваленті.

Про це інформує НБУ

Це сума без урахування комісії банку.

Для прикладу, якщо потрібно зняти з рахунку 1000 доларів, то це реально. Адже ця сума не перевищує ліміт, який встановив центробанк. Скільки коштує долар в Україні:

Проте обов’язково потрібно враховувати, що отримати іноземну валюту можна в касі банку. Як правило, каси в банку працюють у режимі живої черги. Для певності, попередньо можна замовити потрібну суму в іноземній валюті.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України не збирається змінювати свою політику на валютному ринку. Регулятор контролюватиме курс, щоб досягти зниження рівня інфляції. Про це сказав заступник сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Наступного року курс доларадо гривні зросте. Він може становити понад 44 грн. Про це у коментарі РБК-Україна заявив керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.

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