Ліміти на зняття готівки: чи можна отримати 1000 доларів за раз — Finance.ua

Ліміти на зняття готівки: чи можна отримати 1000 доларів за раз
В Україні за день максимум можна зняти 100 тисяч гривень. Водночас в іноземній валюті українці можуть отримати не більше 100 тисяч гривень в еквіваленті.
Про це інформує НБУ.
Це сума без урахування комісії банку.
Для прикладу, якщо потрібно зняти з рахунку 1000 доларів, то це реально. Адже ця сума не перевищує ліміт, який встановив центробанк. Скільки коштує долар в Україні:
Проте обов’язково потрібно враховувати, що отримати іноземну валюту можна в касі банку. Як правило, каси в банку працюють у режимі живої черги. Для певності, попередньо можна замовити потрібну суму в іноземній валюті.
Довідка Finance.ua:
- Національний банк України не збирається змінювати свою політику на валютному ринку. Регулятор контролюватиме курс, щоб досягти зниження рівня інфляції. Про це сказав заступник сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
- Наступного року курс доларадо гривні зросте. Він може становити понад 44 грн. Про це у коментарі РБК-Україна заявив керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.
Поділитися новиною