Ліміти для P2P-переказів у 2024 році: які обмеження встановлені Нацбанком — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Ліміти для P2P-переказів у 2024 році: які обмеження встановлені Нацбанком Сьогодні 09:50 — Фондовий ринок

З початку жовтня в Україні почали діяти обмеження, встановлені НБУ для карткових P2P-переказів. Ліміти поширюються лише на вихідні транзакції та застосовуватимуться тимчасово — протягом пів року. З’ясуймо, яким наразі є максимальний розмір переказу з картки на картку фізичної особи, в чому полягає мета нововведення та у яких випадках сума може бути більшою за граничну цифру.

Які зміни відбулися: про що варто знати українцям

Цьогоріч 27 серпня НБУ прийняв постанову № 102, що набула чинності з 1 жовтня. Згідно з положеннями цього документа в країні впроваджений ліміт на перекази з картки на картку. Максимальна сума, яку можуть пересилати фізособи, становить 150 тис. грн на місяць. Законодавча норма встановлюється тимчасово і діятиме до кінця березня 2025 року. Припис не поширюється на:

вхідні платежі на банківську картку;

транзакції за реквізитами у форматі IBAN;

перекази громадян, щомісячний дохід яких перевищує 150 тис. грн. Для них ліміт дорівнює розміру заробітку;

надходження коштів на рахунки волонтерів або вихідні операції з карток людей, що займаються благодійними зборами.

До речі, у постанові № 102 зафіксовано критерії визнання діяльності фізособи волонтерською. До них належать:

реєстрація громадянина як волонтера;

організація зборів коштів з використанням власних рахунків;

оприлюднення відомостей щодо суми, дати закриття збору і мети подальшого використання коштів;

збіг інформації, що надається особою, з даними у відкритих джерелах — на сайтах благодійних організацій та фондів, у соцмережах, на інформаційних вебресурсах тощо.

Щоб банк визнав людину волонтером, мають виконуватися щонайменше два з перелічених пунктів.

Мета запровадження лімітів

Першочерговою ціллю встановлення граничного розміру P2P-переказів є боротьба з «дропами» — транзитними операціями. Суть таких схем полягає в залученні посередників, котрі за винагороду надають свої дані зловмисникам, а також підприємцям, що намагаються уникнути сплати податків.

Запровадження обмежень дозволить запобігти виплаті зарплат «у конвертах» і ускладнити роботу тіньового ринку підакцизних товарів. Крім того, ініційовані НБУ заходи дадуть змогу виявляти та блокувати транзакції, пов’язані з оборотом криптовалюти, прийняттям ставок і одержанням виграшів від азартних ігор.

Обмеження сум карткових переказів майже нічого не змінить у житті пересічних українців. Адже, за даними регулятора, 98% клієнтів українських комерційних банків щомісячно переказують суми менші за 150 тис. грн. Тобто люди як і раніше зможуть надсилати гроші близьким, без жодних проблем оплачувати картками товари та послуги, зокрема в інтернеті.

Як швидко і безпечно переказати гроші на банківську картку

Щоб здійснити переказ з картки на картку , можна використовувати різні інструменти. Один з найзручніших і найбезпечніших — здійснення операції через платформу Portmone. Для пересилання коштів рідним і друзям потрібно зробити лише декілька простих кроків.

Ввести номер картки отримувача. Вказати дані власної картки (номер, термін дії та код CVV2). Зазначити суму переказу (до 25 000 грн одним платежем), ім’я та прізвище адресата. За бажанням можна активувати перемикач «Сповістити отримувача по SMS». Натиснути кнопку «Переказати». Підтвердити транзакцію у запропонований спосіб.

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