Ліміти для P2P-переказів у 2024 році: які обмеження встановлені Нацбанком — Finance.ua

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Ліміти для P2P-переказів у 2024 році: які обмеження встановлені Нацбанком
З початку жовтня в Україні почали діяти обмеження, встановлені НБУ для карткових P2P-переказів. Ліміти поширюються лише на вихідні транзакції та застосовуватимуться тимчасово — протягом пів року. З’ясуймо, яким наразі є максимальний розмір переказу з картки на картку фізичної особи, в чому полягає мета нововведення та у яких випадках сума може бути більшою за граничну цифру.
Які зміни відбулися: про що варто знати українцям
Цьогоріч 27 серпня НБУ прийняв постанову № 102, що набула чинності з 1 жовтня. Згідно з положеннями цього документа в країні впроваджений ліміт на перекази з картки на картку. Максимальна сума, яку можуть пересилати фізособи, становить 150 тис. грн на місяць. Законодавча норма встановлюється тимчасово і діятиме до кінця березня 2025 року. Припис не поширюється на:
- вхідні платежі на банківську картку;
- транзакції за реквізитами у форматі IBAN;
- перекази громадян, щомісячний дохід яких перевищує 150 тис. грн. Для них ліміт дорівнює розміру заробітку;
- надходження коштів на рахунки волонтерів або вихідні операції з карток людей, що займаються благодійними зборами.
До речі, у постанові № 102 зафіксовано критерії визнання діяльності фізособи волонтерською. До них належать:
- реєстрація громадянина як волонтера;
- організація зборів коштів з використанням власних рахунків;
- оприлюднення відомостей щодо суми, дати закриття збору і мети подальшого використання коштів;
- збіг інформації, що надається особою, з даними у відкритих джерелах — на сайтах благодійних організацій та фондів, у соцмережах, на інформаційних вебресурсах тощо.
Щоб банк визнав людину волонтером, мають виконуватися щонайменше два з перелічених пунктів.
Мета запровадження лімітів
Першочерговою ціллю встановлення граничного розміру P2P-переказів є боротьба з «дропами» — транзитними операціями. Суть таких схем полягає в залученні посередників, котрі за винагороду надають свої дані зловмисникам, а також підприємцям, що намагаються уникнути сплати податків.
Запровадження обмежень дозволить запобігти виплаті зарплат «у конвертах» і ускладнити роботу тіньового ринку підакцизних товарів. Крім того, ініційовані НБУ заходи дадуть змогу виявляти та блокувати транзакції, пов’язані з оборотом криптовалюти, прийняттям ставок і одержанням виграшів від азартних ігор.
Обмеження сум карткових переказів майже нічого не змінить у житті пересічних українців. Адже, за даними регулятора, 98% клієнтів українських комерційних банків щомісячно переказують суми менші за 150 тис. грн. Тобто люди як і раніше зможуть надсилати гроші близьким, без жодних проблем оплачувати картками товари та послуги, зокрема в інтернеті.
Як швидко і безпечно переказати гроші на банківську картку
Щоб здійснити переказ з картки на картку, можна використовувати різні інструменти. Один з найзручніших і найбезпечніших — здійснення операції через платформу Portmone. Для пересилання коштів рідним і друзям потрібно зробити лише декілька простих кроків.
- Ввести номер картки отримувача.
- Вказати дані власної картки (номер, термін дії та код CVV2).
- Зазначити суму переказу (до 25 000 грн одним платежем), ім’я та прізвище адресата. За бажанням можна активувати перемикач «Сповістити отримувача по SMS».
- Натиснути кнопку «Переказати».
- Підтвердити транзакцію у запропонований спосіб.
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