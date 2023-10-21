Лікарні в Україні отримали понад 40 потужних генераторів для роботи у разі блекаутів — Finance.ua
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Лікарні в Україні отримали понад 40 потужних генераторів для роботи у разі блекаутів

Енергетика
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До українських лікарень та медичних закладів освіти розподілено 42 генератори великої потужності (на 150−264 кВТ). Генератори були закуплені у рамках співпраці Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку.
Про це пише МОЗ.
Їх розподілено до Дніпропетровської, Одеської, Тернопільської, Хмельницької, Луганської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Полтавської, Сумської, Запорізької, Львівської, Київської, Черкаської областей та міста Києва.
Зазначимо, що високопотужні генератори здатні забезпечити повноцінну та безперебійну роботу медзакладів в критичний момент. Вони мають спрацьовувати автоматично у разі аварійного відключення електроенергії та постачатимуть напругу в мережу.
Генератори живитимуть операційні, реанімації, кисневі станції та інше критично важливе обладнання, що особливо важливо в умовах постійних обстрілів та атак з боку російської армії на енергетичну систему України.
Також зазначимо, що генератори доставляють відповідно до актуальних потреб кожної області. У рамках спільного проєкту МОЗ та Світового банку через міжнародну організацію «Crown Agents» до областей загалом буде розподілено 467 генераторів.
Нагадаємо, нещодавно ще 78 генераторів великої потужності у рамках співпраці МОЗ та Світового банку було розподілено до лікарень та медичних закладів освіти на випадок «блекаутів».
За матеріалами:
Finance.ua
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