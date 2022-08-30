Liga360 – комплексне рішення для розв’язання питань воєнного часу — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Liga360 – комплексне рішення для розв’язання питань воєнного часу Вчора 08:22 — Фондовий ринок

Liga360 – комплексне рішення для розв’язання питань воєнного часу

Колосальних втрат зазнав український бізнес із початку повномасштабного вторгнення. За різними оцінками та результатами опитувань, майже 50 % бізнесів припинили свою діяльність, а ті, хто зміг втриматися і продовжує працювати в нових реаліях, кардинально змінили свої плани та підхід до роботи.

Які потреби бізнесу під час дії воєнного стану вимагають найбільшої уваги, а головне, як їх вирішити, уникаючи ризиків, наразі розповідаємо.

Інформація про зміни воєнного періоду для роботи бізнесу — потреба № 1

За майже пів року повномасштабної війни компанії та підприємства навчилися жити в нових умовах, проте виникає постійна потреба в інформації щодо нововведень, змін чи скасувань законодавчих норм.

Liga360. Тут можна скористатись зручним навігатором серед основних нововведень у законодавстві, отримати доступ до інформації про законодавчі зміни, роз’ясненя, аналітичні матеріали від експертів Розумний пошук, моніторинг, консалтинг, аналітика — усе в єдиному рішенні. Тут можна скористатись зручним навігатором серед основних нововведень у законодавстві, отримати доступ до інформації про законодавчі зміни, роз’ясненя, аналітичні матеріали від експертів Liga Zakon

KYC та due diligence

Нині дуже важливо розуміти, з ким маєш справу. Особливої уваги бізнесу потребує перевірка зв’язків партнера з рф та рб.

Liga Zakon дає можливість упевнено будувати зв’язки між об’єктами, компаніями та персонами з допомогою функціоналу Contr Agent у Liga360. Так можливо перевірити історію контрагента, власників, керівників компанії, наявність санкцій та ризики, які можуть зашкодити під час співпраці.

Актуальною потребою є також перевірка іноземних партнерів. Так, у систему інкорпоровано дані британського реєстру, що відкриває не просто доступ до необхідної інформації, а й можливість ефективно та зручно, за допомогою корисних інструментів, нею користуватися.

Автоматизація процесів

Довести до автоматизму роботу з договорами зможе декілька інструментів у Liga360. Функціонал Contractum заощадить час на підготовку договору, спростить кожен етап роботи з угодами, перевірить сторони, правове поле, приховані умови договору. Календар у Liga360 закриває потреби юриста та бухгалтера. Максимально спростить подання звітності та реєстрацію ПН продукт Report.

Вберегти нерухоме майно від рейдерства під час війни

В умовах воєнного стану, під загрозою неправомірного захоплення зловмисниками опинилися земля і нерухомість, якою володіє бізнес.

Проблему можна вирішити, якщо відстежувати в реальному часі всі реєстраційні дії, які може бути вчинено з нерухомим майном. Вирішити питання допоможе сервіс SMS-Маяк у Liga360, який миттєво поінформує про реєстраційні зміни та, звісно, захистить від рейдерських захоплень об’єктів нерухомості завдяки миттєвим.

Також, під час дії воєнного стану компаніям, які є учасниками судових процесів, важливо мати змогу моніторити судові справи. Не менш важливим буде і контроль репутації, який зможе проконтролювати LIGA360.

Більше інформації про інструмент для роботи всієї компанії, дізнавайтеся за посиланням

Обирайте єдине командне рішення LIGA360 , яке включає такі ролі, як HR, бухгалтер, юрист і керівник — чотири ролі в одному рішенні на вигідних умовах.

liga360 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.