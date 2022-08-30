Liga360 – комплексне рішення для розв’язання питань воєнного часу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Liga360 – комплексне рішення для розв’язання питань воєнного часу

Фондовий ринок
244
Liga360 – комплексне рішення для розв’язання питань воєнного часу
Liga360 – комплексне рішення для розв’язання питань воєнного часу
Колосальних втрат зазнав український бізнес із початку повномасштабного вторгнення. За різними оцінками та результатами опитувань, майже 50 % бізнесів припинили свою діяльність, а ті, хто зміг втриматися і продовжує працювати в нових реаліях, кардинально змінили свої плани та підхід до роботи.
Які потреби бізнесу під час дії воєнного стану вимагають найбільшої уваги, а головне, як їх вирішити, уникаючи ризиків, наразі розповідаємо.

Інформація про зміни воєнного періоду для роботи бізнесу — потреба № 1

За майже пів року повномасштабної війни компанії та підприємства навчилися жити в нових умовах, проте виникає постійна потреба в інформації щодо нововведень, змін чи скасувань законодавчих норм.
Розумний пошук, моніторинг, консалтинг, аналітика — усе в єдиному рішенні Liga360. Тут можна скористатись зручним навігатором серед основних нововведень у законодавстві, отримати доступ до інформації про законодавчі зміни, роз’ясненя, аналітичні матеріали від експертів Liga Zakon.

KYC та due diligence

Нині дуже важливо розуміти, з ким маєш справу. Особливої уваги бізнесу потребує перевірка зв’язків партнера з рф та рб.
Liga Zakon дає можливість упевнено будувати зв’язки між об’єктами, компаніями та персонами з допомогою функціоналу Contr Agent у Liga360. Так можливо перевірити історію контрагента, власників, керівників компанії, наявність санкцій та ризики, які можуть зашкодити під час співпраці.
Актуальною потребою є також перевірка іноземних партнерів. Так, у систему інкорпоровано дані британського реєстру, що відкриває не просто доступ до необхідної інформації, а й можливість ефективно та зручно, за допомогою корисних інструментів, нею користуватися.

Автоматизація процесів

Довести до автоматизму роботу з договорами зможе декілька інструментів у Liga360. Функціонал Contractum заощадить час на підготовку договору, спростить кожен етап роботи з угодами, перевірить сторони, правове поле, приховані умови договору. Календар у Liga360 закриває потреби юриста та бухгалтера. Максимально спростить подання звітності та реєстрацію ПН продукт Report.

Вберегти нерухоме майно від рейдерства під час війни

В умовах воєнного стану, під загрозою неправомірного захоплення зловмисниками опинилися земля і нерухомість, якою володіє бізнес.
Проблему можна вирішити, якщо відстежувати в реальному часі всі реєстраційні дії, які може бути вчинено з нерухомим майном. Вирішити питання допоможе сервіс SMS-Маяк у Liga360, який миттєво поінформує про реєстраційні зміни та, звісно, захистить від рейдерських захоплень об’єктів нерухомості завдяки миттєвим.
Також, під час дії воєнного стану компаніям, які є учасниками судових процесів, важливо мати змогу моніторити судові справи. Не менш важливим буде і контроль репутації, який зможе проконтролювати LIGA360.
Більше інформації про інструмент для роботи всієї компанії, дізнавайтеся за посиланням.
Обирайте єдине командне рішення LIGA360, яке включає такі ролі, як HR, бухгалтер, юрист і керівник — чотири ролі в одному рішенні на вигідних умовах.
За матеріалами:
liga360
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.