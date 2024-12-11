Лідер серед смартфонів за якістю камери (опитування) — Finance.ua

Лідер серед смартфонів за якістю камери (опитування) Сьогодні 00:36 — Фондовий ринок

Лідер серед смартфонів за якістю камери (опитування)

Фахівці порталу Gizmodo провели порівняння найпопулярніших флагманських смартфонів, оцінивши їхні фотоможливості.

У результаті експерименту iPhone 16 Pro Max посів перше місце завдяки якості фотографій, продуманим функціям і алгоритмам обробки за допомогою штучного інтелекту. Ця модель оснащена основною камерою на 48 Мп, 48-мегапіксельним ультраширококутним об’єктивом з апертурою ƒ/2.2, телеоб’єктивом і кнопкою Camera Control для керування зйомкою.

Samsung Galaxy S24 Ultra виділяється 200-мегапіксельним модулем і 100-кратним наближенням Space Zoom. Однак перехід на 5-кратний телеоб’єктив замість 10-кратного в минулому поколінні збентежив експертів. Зокрема через це поліпшені можливості постобробки завдяки Galaxy AI не можуть компенсувати недостатню деталізацію знімків порівняно з конкурентами.

Третій пристрій, Google Pixel 9 Pro XL, показав свою перевагу в умовах слабкого освітлення. Експерти також похвалили функції Add Me і Magic Editor, які дають змогу створювати незвичайні знімки за допомогою ШІ. Однак відсутність значних апаратних змін не дала змоги Pixel випередити iPhone. У Gizmodo підкреслили, що кожен смартфон має свої сильні сторони, що робить вибір суб’єктивним. Проте iPhone 16 Pro Max виявився найбільш збалансованим рішенням у 2024 році.

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itechua За матеріалами:

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