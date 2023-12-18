Ліцензії для азартних ігор: очікувані та реальні надходження до держбюджету — Finance.ua
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Ліцензії для азартних ігор: очікувані та реальні надходження до держбюджету

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Ліцензії для азартних ігор: очікувані та реальні надходження до держбюджету
Ліцензії для азартних ігор: очікувані та реальні надходження до держбюджету
Гральний бізнес у листопаді заплатив рекордну суму податків до державного бюджету — 2,6 млрд гривень. Це вдесятеро більше, ніж за весь 2021 рік, і втричі більше, ніж за весь минулий рік. Крім того, вже перевиконано план надходжень до бюджету ліцензійних платежів.
«Слово і діло» проаналізувало, яким був очікуваний та реальний дохід держави від плати за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор.
Ліцензії для азартних ігор: очікувані та реальні надходження до держбюджету
У 2020 році держава розраховувала залучити до бюджету 4 млрд 411,3 млн гривень доходу від ліцензій на гральний бізнес, проте насправді не отримала нічого. Закон про легалізацію було ухвалено лише у липні, а Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей було створено наприкінці вересня.
В результаті першу ліцензію КРАІЛ видала лише у лютому, до бюджету-2021 від неї надійшло близько 23,4 млн гривень.
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На 2021 рік до держбюджету було закладено 7 млрд 443,4 млн гривень очікуваного доходу від ліцензій на гральний бізнес. План було виконано на 21,2% - від ліцензій надійшло 1 млрд 579,9 млн.
На 2022 рік очікування від надходжень до бюджету було знижено до 1 млрд 189,7 млн гривень. План майже вдалося виконати: держбюджет отримав 1 млрд 166,1 млн або 98% від запланованої суми.
Цього року у держбюджеті заплановано одержання 1 млрд 596,2 млн гривень від плати за ліцензії. З початку року і до середини листопада до бюджету вже надійшло 1 млрд 608,6 млн гривень — тобто план вже перевиконано, навіть без урахування грудня.
Від ліцензій на гральний бізнес в 2024 році уряд розраховує отримати 1 млрд 47,5 млн гривень.
За матеріалами:
Слово і Діло
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