LG випустила незвичайний «квадратний» монітор зі співвідношенням сторін 16:18 — Finance.ua
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LG випустила незвичайний «квадратний» монітор зі співвідношенням сторін 16:18

Вчора 22:07Технології&Авто
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LG випустила незвичайний «квадратний» монітор зі співвідношенням сторін 16:18LG випустила незвичайний «квадратний» монітор зі співвідношенням сторін 16:18, Фото: LG
Компанія LG запустила в продаж 28-дюймовий монітор LG DualUp. Родзинка моделі полягає в нестандартному співвідношенні сторін — 16:18.
Як зазначає The Verge, такий монітор забезпечує «таку ж площу екрана, як два 21,5-дюймових дисплеї». Тут також є функція вертикального поділу екранів — вона дозволяє охопити поглядом більше інформації.
Сам дисплей має роздільну здатність 2560×2880 пікселів, максимальну яскравість зображення 300 ніт, підтримує технологію HDR й покриває близько 98% колірної гами DCI-P3.
Фото: LG Фото: LG
Монітор оснащений телескопічною ніжкою, яка дозволяє регулювати його розташування. Також є стереодинаміки потужністю 7 Вт, з портів USB-C з режимом DisplayPort, два HDMI, один DisplayPort і два порти USB-A. Водночас через порти USB-C можна заряджати батареї мобільних пристроїв та ноутбуків, максимальна вихідна потужність — 90 Вт.
Ціна — 699 доларів (~19 999 грн). Про надходження флагманів в інших країнах, у тому числі в Україні, буде повідомлено додатково.
За матеріалами: УНІАН
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