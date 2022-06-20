LG випустила незвичайний «квадратний» монітор зі співвідношенням сторін 16:18 — Finance.ua

LG випустила незвичайний «квадратний» монітор зі співвідношенням сторін 16:18

LG випустила незвичайний «квадратний» монітор зі співвідношенням сторін 16:18, Фото: LG

Компанія LG запустила в продаж 28-дюймовий монітор LG DualUp. Родзинка моделі полягає в нестандартному співвідношенні сторін — 16:18.

Як зазначає The Verge, такий монітор забезпечує «таку ж площу екрана, як два 21,5-дюймових дисплеї». Тут також є функція вертикального поділу екранів — вона дозволяє охопити поглядом більше інформації.

Сам дисплей має роздільну здатність 2560×2880 пікселів, максимальну яскравість зображення 300 ніт, підтримує технологію HDR й покриває близько 98% колірної гами DCI-P3.

Фото: LG

Монітор оснащений телескопічною ніжкою, яка дозволяє регулювати його розташування. Також є стереодинаміки потужністю 7 Вт, з портів USB-C з режимом DisplayPort, два HDMI, один DisplayPort і два порти USB-A. Водночас через порти USB-C можна заряджати батареї мобільних пристроїв та ноутбуків, максимальна вихідна потужність — 90 Вт.

Ціна — 699 доларів (~19 999 грн). Про надходження флагманів в інших країнах, у тому числі в Україні, буде повідомлено додатково.

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