LG представила камеру для смартфонів майбутнього — Finance.ua

LG представила камеру для смартфонів майбутнього 28.12.2022, 00:29 — Фондовий ринок

LG презентувала модуль камери, який встановлюватимуть у флагмани 2023 року. Компанія показала телеоб’єктив із дивовижними можливостями.

Справа в тому, що цей об’єктив здатний на 9-кратне оптичне наближення без втрати якості. Нагадаємо, у топового iPhone 14 Pro є всього 3-кратний оптичний зум і 15-кратний цифровий (із втратою якості).

Все завдяки особливій технології, яка переміщує об’єктив камери вперед та назад для кращого фокусування. Поки що не ясно, наскільки добре така камера зніматиме. Приклади фотографій не надруковані. Друга особливість такої камери — вона не випирає. У LG заявляють, що створили ультракомпатний модуль.

Третя фішка — спеціальний алгоритм, який працює як стабілізація. З його допомогою кадри мають виходити чіткими, без розмиття від трясіння рук.

Перший смартфон із такою камерою покажуть на CES 2023, яка розпочнеться 5 січня. Раніше LG презентувала «невидимі» динаміки розміром із паспорт. Нову технологію впроваджуватимуть у автомобілі.

iTechua За матеріалами:

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