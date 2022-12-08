LG представила електронну маску з очищувачем повітря й штучним інтелектом — Finance.ua

LG представила електронну маску з очищувачем повітря й штучним інтелектом Сьогодні 23:45 — Технології&Авто

LG представила електронну маску з очищувачем повітря й штучним інтелектом

Південнокорейська компанія LG Electronics презентувала електронну маску LG PuriCare Mask.

Компанія заявила, що маска LG PuriCare зі штучним інтелектом видаляє 99,9% домішок розміром 0,01 мікрометра всередині маски, забезпечивши чистий доступ повітря для її власника.

Ергономічно розроблена, щоб адаптуватись під конституцію обличчя людини, маска мінімізує витік повітря навколо носа та рота.

LG PuriCare додатково підходить для клієнтів із чутливою шкірою, оскільки має медичний силікон, оснащений «щитком для обличчя», який безпосередньо торкається обличчя.

За словами представників компанії, силіконова захисна плівка зменшує подразнення шкіри та може бути замінена.

Маска також оснащена вентиляторами, які вільно пропускають повітря і часто вентилюють повітря поблизу. Датчик дихання всередині маски визначає вдих і видих користувача, автоматично контролюючи кількість повітря, що проходить через маску, відповідно регулюючи швидкість двох вентиляторів.

Новий продукт також усуває перешкоди для спілкування завдяки вбудованому мікрофону та динаміку, які дозволяють спілкуватися з іншими без необхідності опускати маску чи підвищувати голос. Маска також водонепроникна.

Загальна вага LG PuriCare становить 123 грам. Нею можна користуватися вісім годин після повної зарядки.

Вартість одного екземпляра дорівнює 150 доларів США.

Укрінформ За матеріалами:

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