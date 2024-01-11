LG Electronics інвестує цьогоріч $7,6 мільярда для забезпечення темпів зростання компанії — Finance.ua
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LG Electronics інвестує цьогоріч $7,6 мільярда для забезпечення темпів зростання компанії

Фондовий ринок
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LG Electronics інвестує цьогоріч $7,6 мільярда для забезпечення темпів зростання компанії
LG Electronics інвестує цьогоріч $7,6 мільярда для забезпечення темпів зростання компанії
Південнокорейська компанія LG Electronics інвестує 7,57 млрд доларів США (10 трильйон вон), щоб забезпечити темпи власного зростання у 2024 році.
Про це повідомляє Yonhap.
«Попри тривалу макроекономічну невизначеність, ми прагнемо максимізувати майбутнє зростання шляхом збільшення інвестицій на основі наших стратегічних пріоритетів. Очікується, що загальний обсяг інвестицій у майбутню конкурентоспроможність у 2024 році досягне 10 трильйонів вон», — заявив гендиректор компанії Чо Джу-ван на полях виставки CES 2024 у Лас-Вегасі.
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Зазначається, що із загальної суми 4,5 трлн вон буде спрямовано на дослідження та розробки, ще 3,5 трлн вон буде витрачено на регулярне обслуговування об'єктів компанії.
Решта 2 трильйони вон будуть відкладені на можливі злиття та поглинання.
Раніше компанія оголосила про плани інвестувати понад 50 трильйонів вон (майже 38 млрд доларів США) до 2030 року, щоб завершити трансформацію свого бізнесу та досягти 100 трильйонів вон (майже 76 млрд доларів США) продажів.
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«Якщо ми досягнемо середнього зростання у 7 відсотків щороку, ми зможемо досягти мети в 100 трильйонів вон у 2030 році. Це не порожній слоган. Ми базуємося на цих цифрах на основі ретельного вивчення нашого потенціалу та можливостей», — додав Чо Джу-ван.
За матеріалами:
Укрінформ
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