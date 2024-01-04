LG представила лінійку OLED-телевізорів 2024 року — Finance.ua

LG представила лінійку OLED-телевізорів 2024 року Сьогодні 23:55 — Технології&Авто

LG представила лінійку OLED-телевізорів 2024 року

Компанія LG представила лінійку продуктів OLED-телевізорів 2024 року, включаючи телевізор LG M 4 , а також останні версії стандартної лінійки продуктів OLED G4, C4 та B4, які будуть показані 9 січня на виставці CES 2024. Звичайно, LG офіційно не підтвердила ціну або дату запуску, але ЗМІ очікують, що ці нові телевізори LG надійдуть у продаж приблизно у березні/квітні.

LG M 4 позиціонується як флагман, цього року вперше випущена 65-дюймова версія (доступні моделі від 65 до 97 дюймів) з підтримкою бездротової передачі відео та звуку з роздільною здатністю 4K при частоті 144 Гц.

Новий телевізор оснащений найновішим AI-процесором α11, який покращує якість зображення та звуку. Порівняно з попереднім поколінням його графічна продуктивність була покращена на 70%, а швидкість обробки збільшена на 30%.

В комплект поставки входить приставка Zero Connect, яку можна розмістити окремо від телевізора. Приставка замінює вхідний інтерфейс самого телевізора, що уможливлює «бездротове телебачення». Приставка оснащена інтерфейсами HDMI 2.1, USB, RF та підтримує з'єднання Wi-Fi та Bluetooth.

Крім того, бездротова функція WOWCAST процесора α11 AI також підтримує передачу без втрат сигналів Dolby Atmos на сумісні динаміки LG, усуваючи необхідність кабелів для підключення аудіо.

Моделі цієї серії підтримують аудіотехнологію AI Sound Pro, вбудований об'ємний віртуальний звук 11.1.2, отримали сертифікат ClearMR Асоціації стандартів відеоелектроніки (VESA), сумісні з Nvidia G-SYNC і AMD FreeSync.

LG G4 також оснащений AI-процесором α11, підтримує частоту оновлення 144 Гц та пропонує ту ж функцію бездротового аудіо WOWCAST. Крім того, LG G4 використовує технологію масиву мікролінз (MLA), представлену у моделі попереднього покоління.

LG C4 позиціонується як OLED-телевізор середнього класу, оснащений AI-процесором α9, що підтримує частоту оновлення 144 Гц і обіцяє більш високу яскравість, ніж C3.

LG B4 — це модель початкового рівня серед OLED-телевізорів LG 2024. Він оснащений процесором AI 8. Він отримав чотири інтерфейси HDMI 2.1 та вперше включає 48-дюймову версію.

Portaltele За матеріалами:

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