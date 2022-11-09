LG Display представила еластичний LED-екран — Finance.ua

LG Display представила еластичний LED-екран Сьогодні 03:17 — Технології&Авто

LG Display представила еластичний LED-екран, Фото: news.lgdisplay.com

Південнокорейський виробник дисплеїв LG Display Co. представив гнучкий дисплей з можливістю розтягуватися на 20% від початкового розміру.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Дисплей можна складати, згортати і розтягувати. Він змінюється з оригінальних 12 дюймів до 14, навіть не втрачаючи своїх властивостей.

Крім того, дисплей підтримує роздільну здатність 100 пікселів на дюйм.

Фото: news.lgdisplay.com

Його можна використовувати у будь-яких пристроях, а також можна прикріпити на тканину, до меблів і на шкіру.

«Південнокорейський виробник дисплеїв також використовував світлодіоди розміром 40 мікрометрів або менше як джерело світла, завдяки чому його дисплей, що розтягується, зберігає своє розширення від зовнішніх ударів», — йдеться у повідомленні компанії.

Розробляти еластичний дисплей почали у 2020 році. Розробку здійснювали 20 організацій. Проект завершиться у 2024 році.

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