LG Display представила еластичний LED-екран — Finance.ua

LG Display представила еластичний LED-екран
Південнокорейський виробник дисплеїв LG Display Co. представив гнучкий дисплей з можливістю розтягуватися на 20% від початкового розміру.
Про це повідомила прес-служба компанії.
Дисплей можна складати, згортати і розтягувати. Він змінюється з оригінальних 12 дюймів до 14, навіть не втрачаючи своїх властивостей.
Крім того, дисплей підтримує роздільну здатність 100 пікселів на дюйм.
Його можна використовувати у будь-яких пристроях, а також можна прикріпити на тканину, до меблів і на шкіру.
«Південнокорейський виробник дисплеїв також використовував світлодіоди розміром 40 мікрометрів або менше як джерело світла, завдяки чому його дисплей, що розтягується, зберігає своє розширення від зовнішніх ударів», — йдеться у повідомленні компанії.
Розробляти еластичний дисплей почали у 2020 році. Розробку здійснювали 20 організацій. Проект завершиться у 2024 році.
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