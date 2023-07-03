Lexus представив оновлений седан Lexus ES (фото) — Finance.ua

Lexus представив оновлений седан Lexus ES (фото) Сьогодні 03:54 — Технології&Авто

Lexus представив оновлений седан Lexus ES (фото)

Компанія Lexus представила оновлений Lexus ES для американського ринку. У топовій комплектації моделі з’явилися нові 18-дюймові диски, а оснащення поповнилося опціональним пакетом електроніки.

Як стало відомо, пакет Technology Packag доступний за доплату навіть у базовій версії Base і включає просунуту версію мультимедійної системи з 12,3-дюймовим сенсорним екраном, проекційний дисплей, голосовий асистент і можливість «хмарного» оновлення програмного забезпечення.

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У свою чергу, нові 18-дюймові диски з оздобленням Vapor Chrome стали прерогативою топової комплектації Ultra Luxury, а покупці версії Luxury зможуть замовити і встановити їх опціонально.

У моторній гамі, як і раніше, залишаються три силові установки: базовий 2,5-літровий атмосферний мотор на 207 «коней», 3,5-літровий двигун V6 потужністю 306 к.с. і «гібрид» на базі 2,5-літрового двигуна.

Перші Lexus ES 2024 модельного року надійдуть до американських дилерів до кінця літа. Ціни вже відомі: вони починаються від 43 190 доларів. Для порівняння, актуальна версія седана коштує щонайменше на 700 доларів дешевше.

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MMR За матеріалами:

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