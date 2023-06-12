Lexus презентував новий сімейний кросовер (фото) — Finance.ua

Lexus презентував новий сімейний кросовер (фото) 12.06.2023, 01:32 — Технології&Авто

Lexus презентував новий сімейний кросовер (фото)

Представлено новий трирядний кросовер Lexus TX на базі Toyota Grand Highlander. Модель буде запропонована в кількох версіях до восьми посадкових місць.

Про це розповіли на сайті бренду.

Lexus TX виконаний у новому фірмовому дизайні бренду. Спереду встановлені вузькі фари та інтегрована у бампер решітка радіатора.

Задні L-подібні ліхтарі з'єднані світлодіодною смугою. Задня стійка кузова пофарбована в чорний колір, створюючи ефект «підвісного даху».

Lexus TX буде доступний у семи кольорах кузова: Cloudburst Grey, Wind Chill Pearl, Caviar, Matador Red Mica, Nightfall Mica, Incognito та Celestial Silver Metallic. Деякі з них будуть доступні за доплату.

Габарити Lexus TX:

довжина — 5158 мм;

ширина — 1990 мм;

висота — 1780 мм;

колісна база — 2950 мм.

Кросовер можна буде замовити в кількох модифікаціях на сім чи вісім посадкових місць. Для другого ряду можна замовити два капітанські крісла.

Також покупці отримають місткий багажник. Його об'єм складає 569 літрів. Якщо скласти третій ряд сидінь, багажний простір збільшиться до 1625 літрів. Складіть і другий ряд сидінь, щоб багажник зміг вмістити до 2746 літрів багажу.

В інтер'єрі встановлено 12,3-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи. Також доступний проєкційний дисплей, а за доплату кросовер можна оснастити аудіосистемою Mark Levinson з 21 динаміком.

Lexus TX буде доступний у чотирьох комплектаціях: Standard, Premium, Luxury та F Sport Performance. У модельний ряд увійдуть модифікації TX 350, 500h і 500h+, які відрізняються силовими установками.

Lexus TX 350 оснащений 2,4-літровим турбованим бензиновим двигуном потужністю 275 к.с. і 430 Нм крутного моменту. Lexus TX 500h доступний з гібридною силовою установкою з 2,4-літровим двигуном та електромотором потужністю 366 к.с. і 555 Нм крутного моменту. TX 350 витрачає 11,2 літра палива на 100 км, а TX 500h — 9,8 літра.

Модифікація Lexus TX 500h+ є найпотужнішою та найекономнішою в модельному ряду. Вона оснащується гібридною силовою установкою з 3,5-літровим двигуном V6 та електромотором потужністю 406 к.с. Ця версія витрачає лише 7,1 літра палива на 100 км.

Новий Lexus TX надійде у продаж у США вже до кінця 2023 року. Вартість кросовера не розкривається, але початкова ціна очікується на рівні 50 000 доларів.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.