Lexus показала новий розкішний мінівен LM500h (фото) — Finance.ua

Lexus показала новий розкішний мінівен LM500h (фото) 24.04.2023, 01:11 — Технології&Авто

Lexus показала новий розкішний мінівен LM500h (фото)

Автомобільний бренд Lexus представив розкішний мінівен LM500h 2024 модельного року. Автівка нагадує космічний корабель, як ззовні, так і зсередини.

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Уявіть себе щасливим користувачем Uber (чи будь-якого аналогічного сервісу), на замовлення якого приїде таке авто. Розсувні бічні двері LM відчиняються, показуючи розкішний інтер’єр із парою крісел перед 48-дюймовим екраном на перегородці, яка відокремлює пасажирів ззаду від водія та переднього пасажира. Все, що вам потрібно зробити — це підняти затемнене скло перегородки, зануритися в зручні сидіння з їхньою технологією вимірювання температури тіла, підняти ослінчик для ніг і, мабуть, заснути, оскільки ідеальна шумоізоляція заглушить будь-які звуки зовнішнього світу.

Lexus LM другого покоління дебютував на автосалоні в Шанхаї. Майбутні власники цього авто зможуть насолоджуватися безліччю вдосконалень, включаючи конструкцію, яка стала на 50 відсотків жорсткішою, і нову підвіску, розроблену, щоб зробити поїздку більш комфортною та зменшити вібрацію. Існує також новий режим водіння, присвячений комфорту задніх сидінь шляхом зміни амортизаційних сил і обмеження відчуттів, викликаних прискоренням і гальмуванням.

Щоб допомогти зберегти салон LM якомога спокійнішим, Lexus удосконалила шумоізоляцію, зменшуючи різні джерела шуму, зокрема ті, що спричиняються дорогою та вітром. Разом із посиленням шумоізоляції доступні двигуни та їх кріплення були налаштовані для зменшення шуму та вібрації. Друге покоління мінівена отримало більші розміри: довжину 5125 мм, ширину 1890 мм і висоту 1945 мм. Колісна база залишилася такою ж — 3000 мм.

Обидва двигуни є гібридами, в одному з яких використовується 2,5-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун, а інший, імовірно, пропонує більше потужності завдяки 2,4-літровому чотирициліндровому двигуну з турбонаддувом.

Lexus LM пропонує 4-місну комплектацію для тих, хто наймає водіїв для свого транспорту, та 7-місну комплектацію для великої сім’ї.

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